 

Мнение: Запад считает, что мы загнаны в угол – как русские, но вот смотрим на карту

28.07.2021, 22:32, Разное
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Источник: Достало



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