Мнение: Запад считает, что мы загнаны в угол – как русские, но вот смотрим на карту
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Источник: Достало
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Источник: Достало
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