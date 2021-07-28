Мнение: “Солнцепек”
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В начале августа состоится премьера фильма о событиях на Донбассе 2014-го года в ЛНР.
Фильм называется "Солнцепек". По трейлеру пока сложно сказать, насколько у авторов получится подступиться к теме.
Съемки проходили в Крыму. Симферопольская мэрия выступила в роли Луганской ОГА.
Аннотация:
Май 2014 года… Луганск. Цветущий край. Та весна выдалась особенно жаркой. Время жить – любовь, счастье и планы на лето. И мечты, которым не суждено сбыться. Лето всё меняет – нечаянное ощущение безысходности и тревоги, неизбежно накрывающее с головой. Хрупкий мир на грани войны. Время, которое полностью перевернет жизнь многих людей. Кого из них сломает новая реальность, а кто до конца останется человеком?
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Источник: Colonel Cassad
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