 

Мнение: “Солнцепек”

28.07.2021, 22:30, Разное
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В начале августа состоится премьера фильма о событиях на Донбассе 2014-го года в ЛНР.
Фильм называется "Солнцепек". По трейлеру пока сложно сказать, насколько у авторов получится подступиться к теме.
Съемки проходили в Крыму. Симферопольская мэрия выступила в роли Луганской ОГА.

Аннотация:

Май 2014 года… Луганск. Цветущий край. Та весна выдалась особенно жаркой. Время жить – любовь, счастье и планы на лето. И мечты, которым не суждено сбыться. Лето всё меняет – нечаянное ощущение безысходности и тревоги, неизбежно накрывающее с головой. Хрупкий мир на грани войны. Время, которое полностью перевернет жизнь многих людей. Кого из них сломает новая реальность, а кто до конца останется человеком?

Источник: Colonel Cassad



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