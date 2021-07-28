Мнение: Рэпер «купил» планету, завоз 2 миллионов мигрантов и цифровизация ЖКХ

1. Рэперы (не все, но наиболее успешные из них) выполняют в современном обществе функцию шутов, зарабатывающих на демонстрации статусного потребления. Для этого, однако, постоянно приходится изыскивать новые способы тратить деньги напоказ:

https://lenta.ru/news/2021/07/25/planet/

Американский рэпер Lil Uzi Vert (настоящее имя — Саймир Вудс) купил собственную планету. Об этом сообщила жена главы компаний SpaceX и Tesla Илона Маска, канадская певица Граймс (настоящее имя — Клэр Буше) в своем Twitter.

26-летний рэпер приобрел газовую гигантскую экзопланету WASP-127b. Она в 1,4 раза больше Юпитера. Газового гиганта открыли в 2016 году. Сумма, которую музыкант заплатил за планету, не называется.

Сам рэп-исполнитель подтвердил эту информацию. «Попытался всех удивить. Все еще работаю над этим!» — ответил Lil Uzi Vert Граймс в Twitter.

Однако эксперты заявили о невозможности приобретения планеты легально. Согласно договору о космосе, государствам и их гражданам запрещено предъявлять претензии на владение космическими объектами.

В принципе, в мире более чем достаточно не только планет, но и звёзд на продажу. Более того, даже галактик во Вселенной свыше 100 миллиардов:

https://nat-geo.ru/science/universe/kolichestvo-galaktik-vo-vselennoi-vnov-pereschitali/

Теоретически, этого вполне хватает, чтобы выдавать каждому человеку при рождении собственную галактику. Однако это социализм, и такой подход, вероятно, не принесёт ни галактикам, ни их владельцам никакой пользы.

Вот если бы люди реально платили за свои планеты, звёзды и галактики, на эти деньги можно было бы финансировать открытие новых, внесение их в каталоги, создание 3D-моделей и так далее. Наука двигалась бы вперёд.

2. Дефицит трудовых мигрантов в России увеличился. Ранее шла речь об одном миллионе человек, теперь уже о 2 миллионах:

https://migrant.ru/v-rossii-nedoschitalis-dvux-millionov-trudovyx-migrantov/

В ближайший месяц планируется упростить въезд в Россию для трудовых мигрантов. В настоящее время их нехватка измеряется миллионами. Об этом заявил вице-премьер Марат Хуснуллин в ходе прямого эфира в своем Instagram.

Хуснуллин связал такое решение с дефицитом рабочей силы на стройках. По его данным, сейчас на стройках в России недосчитываются 1,5-2 миллиона человек. «Стараемся решать [вопрос], надо завозить. Сейчас рабочих не хватает катастрофически. Думаю, в ближайший месяц упростим процедуру завоза рабочих на стройки», — сказал вице-премьер.

Хуснулин также отметил, что Россия сейчас переживает рост строительной инфляции из-за постковидного бума, и потому цены будут только расти.

Надеюсь, что мигрантов, по крайней мере, будут вакцинировать.

3. В России планируется массово строить смартдома, нашпигованные датчиками и управляемые с помощью сложных цифровых систем:

https://lenta.ru/news/2021/07/26/smart_communal/

Цифровизация строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России обойдется в 393 миллиарда рублей, деньги будут потрачены до 2030 года, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на документы Минстроя.

Большая часть этой суммы — 375 миллиардов — будет направлена на цифровизацию ЖКХ. Источник издания в правительстве сообщил, что соответствующую стратегию уже утвердил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. В Минстрое не подтвердили и не опровергли подлинность этой информации.

Деньги планируется потратить на четыре основных проекта: «Новый умный дом» (система по управлению многоквартирными домами с использованием технологий интернета вещей), «Решаем вместе» (технология учета общественного мнения при определении приоритетов развития объектов городского хозяйства), «Строим в один клик» (система электронного документооборота между застройщиками и Минстроем) и «Цифровая инфраструктура ЖКХ».

Последний проект предусматривает внедрение типовых систем управления ресурсами. Так, данные о состоянии водоканала, теплоснабжения, городского освещения и прочие будут в реальном времени передаваться в единую государственную информационную систему. Для этого планируется использовать интеллектуальные приборы учета, умные датчики, системы контроля зданий.

В правительстве полагают, что анализ данных о состоянии сетей снизит аварийность коммунальной инфраструктуры и повысит срок ее службы. Финансировать проект будут за счет управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, бюджетные средства тратить не планируется.

Лично я «за». Снимать каждый месяц показания счётчиков вручную я не люблю.