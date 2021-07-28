 

Украинские силовики разместили танки и БТР в населенных пунктах Донбасса

28.07.2021, 22:10, Новости дня
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Украинские военные разместили танки и другую военную технику в населенных пунктах в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики.

«Выявлено размещение 12 единиц вооружения и военной техники вооруженных сил Украины вблизи жилых домов и муниципальных объектов на подконтрольной Украине территории», – приводит слова представителя Народной милиции РИА «Новости».

По его словам, были обнаружены два танка Т-64, размещенные на территории аграрного предприятия «Колос», БМП-1, зенитный ракетно-пушечный комплекс «Тунгуска», а также бронетранспортеры, МТЛБ и командно-штабная машина.

Ранее сообщалось, что украинские силовики обстреляли подконтрольный провозглашенной Донецкой народной республике город Горловка из минометов.



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