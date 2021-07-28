 

Умер последний член ГКЧП и куратор создания «Бурана» Олег Бакланов

28.07.2021, 22:10, Новости дня
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Скончался глава ракетно-космической отрасли СССР и куратор проекта челнока «Буран» Олег Бакланов, сообщил руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

В Telegram Рогозин сообщил, что «сегодня ушел из жизни Олег Дмитриевич Бакланов, руководивший нашей ракетно-космической отраслью и возглавлявший Министерство общего машиностроения СССР». «Олег Дмитриевич дружил с моим отцом, часто бывал в нашем доме. Мои искренние соболезнования его родным и близким!» – сообщил глава Роскосмоса.

Олег Бакланов родился 17 марта 1932 года в Харькове, работал на местном приборостроительном заводе, который в итоге возглавил. В 1976 году стал замминистра общего машиностроения, в 1983 году – министром, руководил ракетно-космической промышленностью СССР, передает РИА «Новости».

В 1980-х годах курировал программу создания сверхтяжелой ракеты «Энергия» и космического челнока «Буран». В августе 1991 года входил в ГКЧП, в связи с чем обвинялся в попытке захвата власти, но был амнистирован. Он оставался последним живым членом комитета.

Напомним, Бакланов говорил, что «система «Энергия–Буран» опередила свое время и, зародившись, умерла так же мучительно, как и Союз Советских Социалистических Республик».

С 1994 года входил в руководящие органы партии «Российский общенародный союз». В 2001 году был избран в состав «шенинского» секретариата Совета Союза коммунистических партий – Коммунистической партии Советского Союза. В 2004 –2007 годах занимал пост советника вице-спикера Госдумы Сергея Бабурина.

Возглавлял региональную общественную организацию «Общество дружбы и сотрудничества народов РФ и Украины». Председатель правления Международного союза общественных объединений дружбы и сотрудничества со странами СНГ «Киевская Русь».

Был членом консультативного совета при Министерстве промышленности и торговли России, советником гендиректора РКК «Энергия» имени Королева.



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