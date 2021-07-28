 

В «Ростелекоме» заявили о надежности защиты системы электронного голосования от взлома

28.07.2021, 22:10, Новости дня
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Система дистанционного электронного голосования на предстоящих в сентябре выборах защищена от атак даже самых подготовленных хакеров. Об этом сообщил газете ВЗГЛЯД разработчик данной системы Юрий Сатиров. Он выступил на семинаре, посвященном электронному голосованию в России.

«Как и в любой серьезной информационной системе, у нас есть модель угроз, согласованная с нашим регулятором – Федеральной службой по техническому и экспортному контролю, и с Федеральной службой безопасности», – отметил заместитель генерального директора РТЛабс по цифровизации избирательных процессов Юрий Сатиров.

По его словам, используемые создателями архитектуры программно-технического комплекса дистанционного электронного голосования (ПТК ДЭГ) средства криптографической защиты имеют наивысший класс – КА. «При построении системы мы ориентировались, в том числе, и на внешних нарушителей с максимально высоким потенциалом», – рассказал IT-специалист.

По словам Сатирова, система ДЭГ успешно применялась в ходе выборов в двух российских регионах в прошлом году. «Сейчас мы проводим несколько циклов полномасштабных испытаний для проверки готовности всех ее элементов к использованию в сентябре, в единый день голосования. Нам очень важно завоевать доверие к ДЭГ как у избирателей, так у экспертного IT-сообщества, вот почему мы решили раскрыть информацию об используемых технологиях», – добавил разработчик.

Сатиров выступил в среду в Москве на семинаре, в рамках которого «Ростелеком» опубликовал высокороуровневое описание целевой архитектуры системы ДЭГ. В ходе презентации эксперты перечислили основные подходы ПТК ДЭГ, в том числе: анонимизация по алгоритму, подпись «вслепую» для каждого бюллетеня, операции над зашифрованными данными и другие.

Ранее Центризбирком утвердил порядок дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на выборах в сентябре. Дистанционное электронное голосование в сентябре будет применяться на выборах разных уровней в семи регионах: в Москве, Севастополе, Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях. 

ДЭГ будет проводиться с 8:00 по московскому времени 17 сентября до 20:00 по московскому времени 19 сентября. Подать заявление на участие в ДЭГ можно на портале Госуслуги (избирателям, зарегистрированным в Москве, также на портале mos.ru) не ранее 2 августа и не позднее 13 сентября. Принять участие в электронном голосовании смогут граждане РФ, зарегистрированные по месту жительства в одном из семи регионов, где применяется ДЭГ.



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