Мнение: Морок и мгла

Известная история с запретом рекламы пива – и вообще алкоголя – в СМИ. Их нельзя никак рекламировать уже лет десять, если не больше. Подается это, естественно, под соусом «Борьбы с алкоголизмом», иногда добавляется «молодежи» – чтобы солиднее звучало.

Но это объяснение для дурачков (которые, впрочем, составляют 90% населения – ковидная истерия это показала весьма наглядно). На деле то же пиво как пили, так и пьют; а «запрет рекламы» преследует совсем другую цель – которой и достигает. Она, впрочем, к трезвому образу жизни не имеет отношения.

Единственная реальная цель запрета рекламы – подавление конкуренции и обеспечение по факту монопольного положения «старых брендов». Всё просто: никакой новый производитель просто не сможет вылезти на рынок с каким-то новым (пусть сколь угодно вкусным) сортом пива – его не станут покупать, а он его не сможет «раскрутить» по причине… невозможности рекламы! Ведь «реклама – двигатель торговли». Соответственно – не будет рекламы, не будет и продаж.

Что мы и наблюдаем на рынке: балом правят старые бренды и давно утвердившиеся на рынке корпорации, а «чужие здесь не ходят». И под очень благовидным предлогом: не потому, что «старичкам» конкуренты не нужны, а потому, дескать, что «мы бережем здоровье населения»!

Пообщался тут с друзьями-политтехнологами, которые все ж как-то умудрились пристроиться к каким-то кампаниям оппозиционеров или даже псевдооппозиционеров – и лишний раз поразился, насколько ж наглую и эшелонированную оборону за монополию «партии власти» в лице «Единой России» выстроили в стране члены правящей ОПГ! Уму непостижимо!

Ребята рассказали, как они теперь мучаются и буквально стоят на ушах, пытаясь выпустить хоть сколько-нибудь интересные избирателю выборные материалы – например, газеты. Оказалось, что эта задачка – буквально из разряда невыполнимых, причем такой ее сделало нынешнее выборное законодательство. Оно усилиями едросов искажено так…!

Если коротко – в предвыборных материалах в новой дивной России нельзя практически НИЧЕГО. Самый, конечно, забойный пункт – что российские законы о выборах запрещают… критику оппонента. И его идей. И вообще критику. Объяснение простое – а нехрен. Будут еще всякие разводить тут критиканство, которое на языке «народа» называется «грязь»! Так оно и проходит под девизом «не надо грязи!» Мол, нечего критиковать других – ты излагай свои идеи, да и всё.

Второе – в агитационных газетах теперь нельзя… людей. Вообще никаких! То есть просто – нельзя, и всё. Раньше это объяснялось заботой якобы о «сохранности персональных данных» (в нынешних условиях, когда каждая сволочь может требовать у тебя медкарту и сведений о твоих прививках, звучит особенно смешно). Но раньше, я помню, эту лицемерную заботу о «сохранности персональных данных» можно было обойти, взяв у человека, который попадает в кадр, в газету или листовку, специальную РАСПИСКУ – что он, дескать, не возражает против использования своего «имиджа» в агитационных материалах такой-то партии или такого-то кандидата.

Это было тупо, издевательски – но позволяло делать хоть что-то. А сейчас – я поразился! – запретили и это! Вообще уже без объяснения причин! Просто – нельзя НИКАКИХ людей. Даже в материалах, рассказывающих, скажем, о семье кандидата в какие-нибудь депутаты, теперь НЕЛЬЗЯ опубликовать фото даже его жены! А также детей, родителей, родственников – вообще никого.

Скажете, что можно тогда хотя бы фотографии городов и площадей? Тоже – шиш. Тут «ЕР» наловчилась самым издевательским образом использовать законы уже не о «персональных данных», а об… авторском праве. Буквально: вы даете фотографию какой-нибудь городской площади – а есть у вас РАЗРЕШЕНИЕ от архитектора вот этого здания на демонстрацию его здания на фото в вашей газете? А разрешение от архитектора вот этого здания, которое левее?

Звучит, безусловно, как какой-то собачий бред, что-то невозможное. Может ли быть такое всерьез? ДА. Не то что «может» – это повсеместная практика. И кара за «нарушение авторских прав» уже отработана – это лишение регистрации на выборах.

Так и получается, что газеты остались и без критики, и без фотографий, и вообще безо всего. Все это делается, естественно, под тем же благостным предлогом, что и в случае с пивом – «защитить избирателя/потребителя от «вредного», от «грязи». Но это опять – объяснение для дураков, т.е. для 90%. А на деле – тот же механизм: защитить «старые бренды» от конкуренции. Причем в данном случае эти старые бренды – все те же лица: КПРФ, ЛДПР, СР – и, конечно же, прежде всего – Единая Россия. Всем остальным по факту просто не оставляют возможности за себя агитировать.

Помнится, одно время в рекламе пива была «либерализация»: пиво МОЖНО было рекламировать, но было запрещено использовать образы людей и зверей, и то можно было делать только после 11 вечера. Тогда на экранах ТВ на какой-то период воцарился самый зловещий сюрреализм: после 11 вечера показывали ТОЛЬКО рекламу пива, но самым жутким образом – на безлюдных просторах, в безлюдных городах, в пустых квартирах камера сиротливо перемещалась из угла в угол (как бы в поисках Фредди Крюгера), а за кадром звучали на все лады голоса самых разных людей, обсуждающих «пенное» (слово «пиво» тоже было запрещено), так, как будто это разговаривали меж собой бесплотные духи, тоскующие о своей материальной оболочке.

Тогда телевизионное начальство, помнится, само испугалось этого безумия – и рекламу пива запретили вовсе.

В эту кампанию нас, судя по всему, ждет второй раунд того же – только политический. Опять будут безлюдные пейзажи и пустые «слепые» газеты – а за кадром голоса, голоса, голоса – что-то объясняющие, к чему-то призывающие… МОРОК. МОРОК и мгла как символ нового, «безвредного будущего» – без конкуренции и без пива.