Беларусь продлила запрет на въезд украинцев. В Госпогранслужбе Украины рассказали, на кого не распространяются ограничения

Однако это ограничение не распространяется на:

лиц, следующих по дипломатическим и служебным паспортам, по пропуску (проездным документам) ООН или проездным документам ЕС, а также лиц, следующих с ними;

глав и членов официальных делегаций;

членов экипажей воздушных судов, судов внутреннего водного транспорта, поездных бригад, локомотивных бригад, проводников грузовых вагонов международного железнодорожного сообщения;

иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;

лиц, отбывающих с территории Беларуси в связи с получением информации о тяжелой болезни или смерти близкого родственника, а также лиц, которые их сопровождают;

лиц, осуществляющих транспортировку стволовых клеток, органов для трансплантации;

граждан Беларуси, имеющих вид на жительство, паспорт гражданина Беларуси для постоянного проживания за пределами страны или другой действительный документ, подтверждающий право на постоянное или временное проживание на территории другого государства;

лиц, отбывающих (не чаще одного раза в течение шести месяцев) с территории Беларуси для получения медицинской помощи;

лиц, выезжающих (не чаще одного раза в течение шести месяцев) из Беларуси для трудовой деятельности на территории другого государства;

лиц, отбывающих (не чаще одного раза в течение шести месяцев) с территории Беларуси для получения образования в иностранных образовательных учреждениях;

иностранцев, имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Беларуси;

лиц, прибывающих в Беларусь после получения информации о смерти близкого родственника, а также лиц, которые их сопровождают.

Контекст:

2 июля считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко заявил, что поручил пограничным войскам полностью перекрыть границу с Украиной. Он сказал, что в страну из Украины поступает “огромное количество оружия”.

Как отметили в ГПСУ, в первом полугодии украинские пограничники на границе с Беларусью задержали 27 единиц оружия, из них – ни единого огнестрельного. По данным ведомства, показатели Госпогранкомитета Беларуси еще ниже – за пять месяцев этого года в целом на въезд и выезд они задержали на границе с Украиной только четыре единицы оружия и 10 боеприпасов, все – в пунктах пропуска. “При обработке совместных отчетов по итогам 2020 года пограничники Беларуси констатировали уменьшение в отчетном периоде в 6,9 раза количества обнаруженного оружия на границе с нашей страной”, – добавили в Госпогранслужбе.

Беларусь имеет с Украиной границу протяженностью почти 1,1 тыс. км. На границе размещено 12 пунктов пропуска, следует из информации на сайте Госпогранкомитета Беларуси.

Украина с 26 мая решила прекратить авиасообщение с Беларусью. Это случилось после того, как белорусские спецслужбы сняли с самолета одного из основателей белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.

От руководства Беларуси часто звучали обвинения в адрес Украины по поводу подготовки терактов и ввоза оружия. Так, 21 марта глава КГБ Беларуси Иван Тертель заявил, что его ведомство обращалось в Офис генпрокурора Украины в связи с терактами, которые якобы планировали в Беларуси с украинской помощью, но его запросы проигнорировали. Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко назвал слова главы КГБ Беларуси “полной чушью”.

В ноябре 2020 года Лукашенко говорил, что против страны работают американские спецслужбы с “центрами в Киеве и Варшаве”. Кулеба на это отреагировал фейспалмом.

В декабре Лукашенко заявлял, что в Беларусь из Украины “везли тоннами оружие” для совершения терактов. Николенко тогда сказал, что мантра об “оружии из Украины” четко вписывается в политику Лукашенко по запугиванию белорусского народа.

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