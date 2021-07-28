 

Медальный зачет на Олимпиаде. Япония по-прежнему лидирует, Китай вышел на второе место

28.07.2021, 21:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В активе сборной Японии 13 золотых, четыре серебряных и пять бронзовых медалей. Она лидировала и в предыдущие дни Олимпиады.

Китай и США сегодня поменялись местами. На втором месте по итогам дня – Китай (12 золотых наград, шесть серебряных, девять бронзовых), на третьем – США (по 11 золотых и серебряных, девять бронзовых медалей).

В течение дня было разыграно 23 комплекта медалей. Украина сегодня новых наград не завоевала и выпала из топ-50, опустившись на 52-ю позицию, которую делит с Казахстаном.

Всего в Играх принимают участие более 200 стран, хотя бы по одной медали на данный момент выиграли 62 из них. По количеству медалей Украина сейчас занимает 19 место. 

Скриншот: olympics.com

Лучшая теннисистка Украины Элина Свитолина сегодня одержала победу в 1/4 финала Олимпиады и стала первой украинской теннисисткой, прошедшей в полуфинал одиночного разряда.

Кроме того, в полуфинал вышла каноистка Виктория Ус, выступив в гребном слаломе в каноэ-одиночке.

Сестры Людмила и Надежда Киченок уступили в четвертьфинале олимпийского парного турнира по теннису россиянкам Веронике Кудерметовой и Елене Весниной.

Украинец Алексей Гунбин в 1/32 финала в стрельбе из лука проиграл представителю Индии Тарундипу Раи. Также в стрельбе из лука на стадии 1/32 выбыла Анастасия Павлова, а Вероника Марченко одержала одну победу и завершила борьбу в 1/16 финала. Для украинских лучников соревнования на этой Олимпиаде завершены.

В мужском дзюдо украинец Кеджау Ньябали в 1/16 финала победил представителя Доминиканской Республики Роберта Флорентино. Но в 1/8 финала Ньябали провел захват против Давлата Бобонова из Узбекистана, который судьи определили как запрещенный болевой прием – украинский дзюдоист был дисквалифицирован.

Также украинцы сегодня участвовали в финале индивидуального многоборья спортивной гимнастики. Илья Ковтун занял 11-е место, Петр Пахнюк – 19-е.

Контекст:

Олимпийские игры 2020 года должны были пройти в Токио с 24-го июля по 9 августа прошлого года, из-за распространения коронавирусной инфекции соревнования перенесли на 2021 год. Они проходят без зрителей с 23-го июля по 8 августа. В Олимпиаде примет участие около 11 тыс. спортсменов из 200 стран.

У Украины три олимпийские медали – бронза в женском дзюдо, бронза в мужском фехтовании и бронза в стрельбе из пневматического пистолета.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.04 / Россияне стали чаще жаловаться в ЦБ на мошенников

15.04 / В Кремле назвали условие для деэскалации ситуации на границе с Украиной

17.08 / Путин потребовал от главы Пермского края личного участия в решении вопроса безработицы

23.03 / “Я думаю, как это все воспринимает муж Оли. Обидно – сын его, а похож на Dzidzio”. Slavia прокомментировала отношения мужа с Цибульской

15.01 / Путин сменил посла РФ в Болгарии

24.03 / Индия приостановит экспорт вакцины Covishield, чтобы обеспечить собственное население – Reuters

10.07 / В Минздраве Украины рассказали, можно ли делать одновременно прививки против COVID-19 и других болезней

15.07 / Российские соотечественники не исключили истребление русских топонимов на Аляске

05.08 / Зеленский посмертно наградил военнослужащих, погибших на Донбассе, в том числе военврача Илина

02.01 / На Украине подали документы для регистрации российской вакцины «Спутник V»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика