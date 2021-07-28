 

Дарья Мельникова впечатлила поклонников подготовкой к танцам на пилоне

28.07.2021, 21:46, Разное
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Популярная актриса Дарья Мельникова, запомнившаяся по роли в сериале “Папины дочки”, разместила на своей странице в Instagram фотоколлаж, демонстрирующий её подготовку к танцам на пилоне. Публикация знаменитости вызвала неоднозначные отзывы от подписчиков.
На опубликованных в микроблоге фотоснимках артистка позирует на фоне стен широкого зала, традиционно используемого для вышеупомянутых танцев. Три фотографии как бы демонстрируют этапы подготовки к занятиям: на одной из них Дарья Мельникова запечатлена в спортивном костюме, сразу по прибытию на тренировку, на другой – одетой в белую футболку, облегающие шорты и кеды, видимо, перед разминкой. Заглавное же фото демонстрирует хозяйку микроблога во всей красе: звезда “Папиных дочек”, по всей видимости, уже в ожидании первых движений, сменила спортивную обувь на стрипы – туфли на высоких шпильках, предназначенные специально для танцев на пилоне. “Как дела??” – таким слоганом сопроводила коллаж Мельникова.

Стоит отметить, что немалое количество фолловеров выказало удивление от неожиданной метаморфозы в образе актрисы, а некоторые представители данной категории посетителей микроблога сразу предположили, что телезвезда посредством занятий танцами стремится избавиться от невеселых мыслей после недавнего развода со свои коллегой Артуром Смольяниновым. Впрочем, большинство поклонников подошло к оценке происходящего более тривиально: подписчики восторженно оценили хорошую физическую форму любимицы, попутно пожелав ей успехов в начатом деле и отметив её впечатляющий позитивный тонус на экране и в жизни. За день публикация набрала более 20 тысяч “лайков”.



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