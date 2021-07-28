Виктория Боня создает университет для саморазвития женщин: “Мы должны исправить имидж”

Популярная ведущая и модель Виктория Боня недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором поделилась своими профессиональными и личными планами. В частности, знаменитость анонсировала создание собственного университета для саморазвития соотечественниц.

Проживающая в настоящее время в Монако ведущая продолжает успешно развивать свою карьеру, попутно занимаясь полезными хобби – к примеру, она не так давно инициировала создание своего бренда одежды. Немаловажным аспектом в её занятиях также является активное ведение собственного блога в сети, в рамках которого она делится с подписчицами успешными методиками по саморазвитию. Однако, как выяснилось, останавливаться в этом смысле на достигнутом красавица не собирается – она заявила, что занимается созданием университета для женщин. Причиной такого стремления Виктория Боня назвала тот факт, что, по её мнению, многие соотечественницы не осознают своих высоких профессиональных и личностных возможностей.



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“Я хочу, чтобы русская жительница могла оценить себя по достоинству. К сожалению, наши женщины себя недооценивают, а впоследствии недооценивают и их. В Европе, где я живу много лет, наших женщин воспринимают как охотниц за богатыми мужиками. Мы должны исправить этот имидж”, – очертила свои стремления знаменитость.



Изображение взято с: [email protected]

К слову, слава и популярность модели всегда являлись причинами повышенного интереса широкой публики к её личной жизни и, в частности, отношениям с мужчинами. Со своей стороны Боня отметила, что большинство фактов о её “похождениях” с представителями противоположного пола являются не более чем догадками и домыслами средств массовой информации. “Я из первых уст о своих отношениях говорила очень редко… Торговать своими отношениями – не про меня. Я не могу жить в стиле Ольги Бузовой. Скажу вам так: я не одна, но показывать, с кем я – точно не буду”, – резюмировала ведущая.

Источник: sobesednik.ru