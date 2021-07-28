Виктория Кохана. Вдохновение в пустыне

Скорее всего именно для оформления своего будущего альбома Виктория провела фотосессию посреди пустыни Руб-Аль-Хали, что недалеко от Дубая. В одном из своих интервью она рассказывала, что предпочитает черпать вдохновение в общении с природой. Прогуливаясь босиком по дюнам, она ощущает особую энергетику места, а одиночество и медитация среди песков помогают услышать первозданные звуки, которые потом становятся частью её песен.

Для своего образа Виктория Кохана выбрала изумрудное платье от ливанского дизайнера Эли Сааба, красиво подчёркивающее цвет её глаз. Фотографии были опубликованы в официальном инстаграме композитора. Эли Сааба называют «Королевским дизайнером». Его наряды выбирают английская принцесса Беатрис, принцесса Таиланда, великая герцогиня Люксембурга, королева Иордании и многие другие знаменитости, включая Первую леди Франции Брижит Макрон, Николь Кидман, Анджелину Джоли, Селин Дион, Эмилию Кларк и Кристину Агилера.

Поклонники уже гадают, как будет называться альбом: «Я буду твоя», «Сердце на сердце», «Ты в глаза мне посмотри» или по названию какой-то другой песни Виктории. Кохана – обладатель «Золотого диска», премий «Шансон года» и «Золотой граммофон»; два десятка её песен прозвучали на фестивале «Песня года». Композиции на музыку Виктории есть в репертуаре Филиппа Киркорова, Тамары Гвердцители, Николая Баскова, Таисии Повалий, Стаса Михайлова, Славы и многих других артистов.