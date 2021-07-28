 

Мнение: Уровень вакцинации в европейских странах. Июль 2021

28.07.2021, 21:34, Разное
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Уровень вакцинации населения в Европе к 23 июля 2021-го года. Россия находится в числе стран с менее чем 30% процентов вакцинированных.
Между тем, согласно исследованию РАНХиГС большинство населения России нынче не рассматривает коронавирус как такую уж страшную угрозу.

– Доля россиян, которые считают коронавирус угрозой общественному здоровью, снизилась до минимальных с апреля 2020 года 38%, показал онлайн-опрос Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС. Социологи считают, что на настроения россиян повлияла массовая вакцинация.
Опрос провели с 23 июня по 2 июля среди более чем 2500 человек. Больше половины опрошенных – 51% – думают, что им ничто не угрожает.
Уровень тревожности населения "неуклонно снижается с момента начала вакцинации в декабре 2020 года", – отметили в пресс-службе академии.

"В марте доля тех, кто не испытывает опасений (49%), превысила долю тех, кто чувствует угрозу здоровью (46%). Наиболее высокий уровень тревожности характерен для тех, кто еще не вакцинировался, но планирует это сделать – 21% таких респондентов считают угрозу здоровью значительной, 43% умеренной и лишь 6% считают, что угрозы нет", – уточнили социологи.
Опрос также показал, что на решение граждан привиться от коронавируса влияет получение достоверной и понятной информации о вакцине и ее пользе.
60% опрошенных считают, что поощрять людей за вакцинацию не нужно, выяснили социологи. Еще 15% считают оправданным, если после прививки дают больничный или оплачиваемый выходной.

https://www.interfax.ru/russia/781223 – цинк

Между тем, у нас в Севастополе продолжают обновлять сезонные рекорды по заболеваемости, как и в Крыму. Недавние запреты властей на массовые мероприятия никак не помешали столпотворению и народным гуляниям на День Флота. Ввиду чего снова заговорили о необходимости увеличения коечного фонда.

Источник: Colonel Cassad



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