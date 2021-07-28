Мнение: Треть американцев за развал США, очередное вмешательство в выборы и обязательная вакцинация

1. Число сторонников выхода из состава Соединённых Штатов среди американцев уже около трети, а на юге страны о независимости мечтает чуть ли не половина граждан. Об этом говорят данные опросов организации Брайт Лайн Вотч, на которые ссылается коллега genby:

https://genby.livejournal.com/937198.html

Сильней всего поддержка сецессии выросла на Юге, где её сторонников 44%. Среди республиканцев на Юге, поддержка отделения подскочила с 50% в январе / феврале до 66% в июне. Поддержка республиканцев в Горном районе также увеличилась на 7 пунктов, с 36% до 43%. Среди демократов на Западе почти 47% (рост на 6 пунктов) поддерживает раскол, равно как и 39% (рост на 5 пунктов) на северо-востоке. Поддержка подскочила на 9 пунктов среди независимых в Хартленде, достигнув 43%.

Сторонников развала США всё больше и больше.

Больше всего сторонников независимости в Техасе и Калифорнии. Самое смешное, что именно эти штаты когда то были оккупированы США. Республика Техас была независимой более 10 лет (с 2 марта 1835-го по 29 декабря 1845-го), а Республика Калифорния чуть менее месяца (с 14 июня по 9 июля 1846 года.)

Для сравнения, за развал СССР в начале 1991 года выступали лишь 22%, менее четверти советских граждан:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Всесоюзный_референдум_о_сохранении_СССР

У США, однако, есть огромное преимущество перед СССР – капитализм, который делает устойчивой даже такую сложную и, казалось бы, шитую белыми нитками конструкцию, как США.

Американскому бизнесу развал страны, в целом, не выгоден. Издержки от возведения заборов между штатами США могут резко вырасти, и, что самое главное, международное влияние американских корпораций грозит немедленно обрушится.

Во всяком случае, пока бизнес предпочитает подстраиваться и прогибаться под социалистов из BLM-ЛГБТ, которые упорно раскалывают американское общество. Но если левые продолжат силой насаждать политику толерантности, мы вполне можем увидеть настоящий развал Америки.

2. На носу у американцев очередная предвыборная компания, а это значит, что время вынимать из чулана шарманку про российское вмешательство в выборы:

https://lenta.ru/news/2021/07/27/biden_problems/

Президент США Джо Байден заявил, что у российского лидера Владимира Путина есть «проблемы», об этом сообщил пресс-пул Белого дома, передает РИА Новости.

«Он знает, что у него проблемы, и это делает его опасней», — подчеркнул глава американского государства. Он сказал это в свете обсуждения прошедшего саммита в Женеве и добавил, что у его российского коллеги в распоряжении только ядерное оружие и нефть.

Ранее Байден заявил, что Россия уже делает попытки вмешательства в ход промежуточных выборов 2022 года в США. По словам американского лидера, дезинформация о выборах становится все более серьезной проблемой. Также Байден заявил об «угрозе настоящего военного конфликта, которым чреваты кибератаки со стороны России».

Приятно, по крайней мере, что господин Байден считает Россию не только страной-бензоколонкой, но и страной-ракетоколонкой. Для современного американского истеблишмента это большой интеллектуальный шаг вперёд.

3. В США рассматривают вопрос об обязательной вакцинации чиновников на федеральном уровне:

https://lenta.ru/news/2021/07/27/covid/

Чиновников в Соединенных Штатах Америки могут обязать вакцинироваться от коронавируса, введение таких мер рассматривает администрация президента США Джо Байдена, пишет РИА Новости.

Во вторник американский лидер во время выступления не исключил введение обязательной вакцинации для правительственных служащих. «Этот вопрос сейчас рассматривается, и, если вы не вакцинированы, то даже близко не так умны, какими я вас считал», — уточнил он.

Американские медики призвали вакцинированных жителям районов США с высокой долей заболеваемости COVID-19 вновь носить защитные медицинские маски в зданиях. Журналисты считают, что на Байдена «оказывают давление», чтобы он выступил с требованием обязательной вакцинации определенных групп населения на фоне массового нежелания американцев прививаться. Власти обсуждают решение, следует ли поддержать компании, которые обязывают сотрудников сделать прививку или создают им трудности в работе.

Согласно данным университета Джонса Хопкинса, на 27 июля число зараженных коронавирусом в США — более 34,5 миллиона, скончались от COVID-19 более 611 тысяч человек.

В России более-менее обязательная вакцинация чиновников действует только на региональном уровне, и то – не во всех регионах и со множеством лазеек для вакцинофобов.

Если американцы таки начнут вводить обязательную вакцинацию по всей стране, то для нас, пожалуй, это будет со всех сторон выгодно. Если будет принято решение сделать так же, то мы сможем ссылаться на американский пример. Если мы таки окончательно откажемся от обязаловки, то, по крайней мере, можно будет говорить о том, что Россия более свободная страна, чем США.