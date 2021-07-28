 

Бодипозитивная Боня – Личное мнение

28.07.2021, 21:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Виктория Боня объявила себя бодипозитивщицей. Для тебя это — правильное решение, Вика.

Разрыв между реальным положением дел и виртуальным, в твоём случае, непреодолимо велик. Топи за бодипозитив, в общем.


Фото: Соцсети

Слева (в реальности) я вижу опухшую пенсионерку, а справа (под уютными фильтрами и спасительным фотошопом) — её юную красавицу-дочку.

От такого контраста и крыша отъехать может. Когда в зеркале — как слева, а в виртуале — как справа, в голове случается диссонанс.

Вика даже для своего далеко не юного возраста выглядит откровенно плохо.


Фото: Соцсети

Все мои знакомые, среди которых есть и дамы постарше Бони, выглядят на порядок лучше, при этом не считают себя ни гуру по красоте, ни экспертами по здоровому образу жизни или кем там себя сейчас Викусик мнит.

Я, в принципе, не понимаю, как тётки типа Бони живут с таким разрывом между реалом и виртуалом.

Оксанка Самойлова, например. В реале — отёчная, немолодая баба с бесформенным лицом. В Инстаграме — молодая девка почти модельной внешности.


Фото: Соцсети

Неудивительно, что при таком отрыве одной реальности от другой Оксанке порой, как она сама выразилась, не хочется просыпаться в этот мир.

А ведь дело-то — за малым: перестать врать себе и людям, принять свою неидеальность и начать, наконец, вести здоровый образ жизни в реале, а не сториз. Ну, и ухаживать за кожей вместо того, что замазывать лицо в фотошопе.

Как вы думаете, чем вызвано стремление некоторых женщин к идеальности внешности, пусть даже и в виртуале? Что за этим стоит?

Источник: Лена Миро



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.02 / Плакатное

25.09 / Сергей Светлаков с женой, Анфиса Черных и другие на презентации нового сезона КиноПоиск HD

02.03 / Мнение: Деперсонализация и поиск себя

19.04 / Мнение: Об украинском следе в чешских взрывах на складах боеприпасов

11.06 / Участников форума “Россия – страна возможностей” ждут гранты до 1,5 млн рублей

19.07 / Мнение: Гайдзины без чести и совести. Олимпиада в Токио для зеков

28.05 / Тыгыдык. Холодная война № 2

29.07 / Эксперты о задержании россиян в Белоруссии: Жесткая подстава от Лукашенко

21.07 / Холодная плазма помогла затянуться язвам при диабетической стопе

10.07 / Описывая брак, Брухунова назвала себя и Петросяна самодостаточными личностями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика