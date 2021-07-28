Бодипозитивная Боня – Личное мнение

Виктория Боня объявила себя бодипозитивщицей. Для тебя это — правильное решение, Вика.

Разрыв между реальным положением дел и виртуальным, в твоём случае, непреодолимо велик. Топи за бодипозитив, в общем.



Фото: Соцсети

Слева (в реальности) я вижу опухшую пенсионерку, а справа (под уютными фильтрами и спасительным фотошопом) — её юную красавицу-дочку.

От такого контраста и крыша отъехать может. Когда в зеркале — как слева, а в виртуале — как справа, в голове случается диссонанс.

Вика даже для своего далеко не юного возраста выглядит откровенно плохо.



Фото: Соцсети

Все мои знакомые, среди которых есть и дамы постарше Бони, выглядят на порядок лучше, при этом не считают себя ни гуру по красоте, ни экспертами по здоровому образу жизни или кем там себя сейчас Викусик мнит.

Я, в принципе, не понимаю, как тётки типа Бони живут с таким разрывом между реалом и виртуалом.

Оксанка Самойлова, например. В реале — отёчная, немолодая баба с бесформенным лицом. В Инстаграме — молодая девка почти модельной внешности.



Фото: Соцсети

Неудивительно, что при таком отрыве одной реальности от другой Оксанке порой, как она сама выразилась, не хочется просыпаться в этот мир.

А ведь дело-то — за малым: перестать врать себе и людям, принять свою неидеальность и начать, наконец, вести здоровый образ жизни в реале, а не сториз. Ну, и ухаживать за кожей вместо того, что замазывать лицо в фотошопе.

Как вы думаете, чем вызвано стремление некоторых женщин к идеальности внешности, пусть даже и в виртуале? Что за этим стоит?

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