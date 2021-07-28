 

В Афганистане ликвидировали командира спецподразделения талибов

28.07.2021, 21:14, Новости дня
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Полиция Афганистана в провинции Кунар на востоке страны ликвидировала одного из командиров красных бригад радикального движения «Талибан» (запрещено в России), сообщили в пресс-службе МВД Афганистана.

Столкновение отряда полиции с талибами произошло в районе Чападара в западной части провинции. В ходе перестрелки был убит один из руководителей специального подразделения движения Хаятулла, известный под именем Памир. Также ранения получили еще пять бойцов «Талибана», сообщила пресс-служба в своем Twitter, передает ТАСС.

Отмечается, что о ранениях или потерях среди полицейских пока не сообщается.

Телеканал «Толо ньюс» сообщил о гибели исполняющего обязанности начальника полиции района Навзад провинции Гильменд, граничащей с Пакистаном. Он погиб во время штурма талибами одного из районов.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что РФ готова оказать любую требуемую помощь Таджикистану в связи с ситуацией в Афганистане, уже организованы дополнительные безвозмездные поставки российского вооружения и техники.

Напомним, Россия, Узбекистан и Таджикистан решили провести учения у границы с Афганистаном. В Афганистане движение «Талибан» (запрещено в России) в начале июля с боем вошло в Кандагар, второй по значению город страны.

При этом талибы утверждают, что не планируют вторгаться в Таджикистан или Узбекистан.



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