 

В ДНР назвали сроки начала вакцинации «Спутником Лайт»

28.07.2021, 21:14, Новости дня
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Российскую вакцину «Спутник Лайт» от COVID-19 начнут вводить пациентам в самопровозглашенной Донецкой народной республики с 30 июля, сообщил министр здравоохранения ДНР Александр Оприщенко.

В минздраве ДНР сообщили, что партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла из РФ на территорию республики, передает РИА «Новости».

«Сегодня вакцина («Спутник Лайт» – прим. ВЗГЛЯД) будет пересчитана, и завтра с шести утра мы начнем вакцину развозить в лечебные заведения… Это займет примерно четыре – пять дней. Рассчитываем на то, что тем, кому доставят вакцину завтра, начнут вакцинацию в пятницу», – отметил Оприщенко.

Он отметил, что после вакцинирования гражданам будут выдаваться справки российского образца с QR кодом.

По его словам, на данный момент через сайт минздрава и через лечебные учреждения мы собрали порядка 140 тыс заявок на вакцинацию. «Но нужно понимать, что 25-30% от этого количества – это заявки от лиц старше 60 лет», – добавил он.

Напомним, что в феврале в самопровозглашенной Донецкой народной республике стартовала вакцинация от коронавируса «Спутник V». Кроме того, за день прививки сделали более 200 жителей Донецкой народной республики.



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