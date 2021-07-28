 

“Идеально подходят любому наряду и прическе”. Каменских объяснила, что нужно для того, чтобы быть красивой

28.07.2021, 20:56, Новости дня
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“С ярким макияжем или без него, в обтягивающем платье или свободном жакете, с укладкой или растрепанными волосами. В любом образе мы красивы, когда добры и открыты. Когда радуемся мелочам. Когда думаем о близких. Когда любим”, – написала Каменских.

Она уточнила, что “чувства – лучшие украшения, которые идеально подходят любому наряду и прическе”.

“Чувства всегда украшают”, – заверила певица.

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A post shared by NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами.

Певица стала известной, выступая с Потапом в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год. В конце 2017-го они сообщили о прекращении деятельности группы. После этого Каменских начала сольную карьеру как певица NK.

23 мая 2019 года она вышла замуж за Потапа. Общих детей у пары нет. В последнее время певица часто поднимает тему материнства. В марте 2021 года певица призналась, что “мечтает о ребеночке”. По словам Каменских, для нее не имеет значения, какого пола будет ее первенец. В мае Каменских отметила, что хочет реализоваться как мать, и не единожды.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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