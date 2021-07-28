Представлены рендеры нового седана BMW 3-Series

В сети опубликовали шпионские снимки прототипа нового седана BMW 3-Series.

Ранее уже публиковали рендерные изображения автомобиля, который проходит под кодовым индексом G20. Актуальное исполнение презентовали в 2018 году. Вместе с тем автомобиль имеет модернизированный кузов. В частности, применили стильную головную оптику, улучшенные задние фонари, модернизированный бампер и новые вставки. Внешние изменения коснулись и формы решетки радиатора.

С задней части кузова установили дополнительные вставки в бамперах. Предполагается, новая модель оснащается полностью электрической установкой с мощностью 282 л.с. Остальные данные об автомобиле пока отсутствуют. Премьера BMW 3-Series состоится до конца 2021 года.