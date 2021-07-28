Первое трехмерное исследование гранулем при туберкулезе меняет представление об их форме и формировании

В течение 70 лет врачи думали, что им известна форма туберкулезных гранулем в легких пациентов. Гистология — наука об исследовании микроскопических структур в тонких срезах легочной ткани в 1940-х и 1950-х годах — показала округлые черты, и исследователи интуитивно предположили, что гранулемы были сферическими или яйцевидными. Об этом сообщает портал Phys.org.

В исследовании, проведенном учеными из Университета Алабамы в Бирмингеме, теперь показано, что эта долгоживущая парадигма ошибочна. Исторически гистология, по сути, представляла собой двумерный взгляд на структуры, похожий на изучение очень тонкого среза ветки дерева.

Новое исследование создало трехмерное изображение пораженной легочной ткани больных туберкулезом с помощью микрокомпьютерной томографии. Это показало, что более крупные гранулемы не были круглыми, а имели сложную разветвленную форму.

Одна гранулема была чем-то похожа на корень имбиря, другая — на скопление бутонов на вишневом дереве до появления цветов. Гранулемы туберкулеза имели заметную неоднородность по форме, объему и количеству в срезах легкого.

Гранулема представляет собой совокупность иммунных клеток, вызванных в ответ на хроническое воспаление. При туберкулезе гранулемы часто некротические, то есть представляют собой массу бесформенных мертвых структур.