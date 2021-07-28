Ученые обнаружили в Египте уникальный город сакрального направления

Польские ученые-археологи провели на территории Египта раскопки, в результате которых смогли обнаружить уникальный город постройки VI века н.э. Согласно предположениям исследователей, поселение имело сакральное направление и обслуживало паломников.

Раскопки ученых, представляющих Варшавский университет (Польша), происходили в северном регионе Египта. Неподалеку от портового поселка Мареа, на берегу озера Мареотис, они нашли ряд остатков каменных строений, в настоящее время едва достигающих полуметра. Изначально поселение появилось еще после завоевания страны Александром Македонским, однако наибольшего расцвета достигло уже в византийский период и просуществовало вплоть до арабской экспансии в VIII веке нашей эры. К слову, анализ материала зданий дал основание предположить, что собственно город был построен ориентировочно в VI веке н.э. Как упомянули специалисты, большой успех в изучении артефактов был достигнут благодаря использованию в научной работе современных геофизических методов.

Площадь города составляла около 13 гектаров, и на ней размещалось немало внушительного размера “модульных” зданий – они формировались из определенного количества одинаковых частей со стандартными размерами 10х10 метров. Именно благодаря этой особенности, по словам ученых, город является уникальным, ведь в предполагаемый период времени постройка зданий велась по совсем иной концепции. “Этот город не похож на другие найденные ранее поселения, в которых здания сосредоточены вокруг центра. Здесь же большинство модульных построек располагаются рядом друг с другом аккуратными рядами. А чуть дальше в отдельных постройках располагались термальные бани и туалеты”, – объяснил один из авторов исследования, доктор Мариуш Гвязда.

После анализа ряда исторических документов, эксперты предположили, что город был построен специально для обслуживания паломников, направлявшихся к находившемуся неподалеку в южном направлении христианскому святилищу Абу-Мена. Странники следовали в данное место, чтобы посетить могилу святого Менаса. К слову, компоновка большинства зданий подтверждает эту теорию: половина вышеупомянутого модуля, предположительно, была торговой лавкой, а другая часть – “ночлежкой” для паломников. Материалы научной работы были опубликованы в Antiquity.

Источник: rg.ru