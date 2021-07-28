ФОК с бассейнами откроется в Некрасовке осенью 2021 года

Московские власти понимают, что в городе должно быть как можно больше спортивных объектов. Только в 2021 году в столице планируют открыть 13 таких сооружений. При этом продолжается наращивание темпов строительства.

Так, очередной физкультурно-оздоровительный комплекс был возведен в районе Некрасовка. Здание расположилось по адресу: Вольская улица, дом 11а. Его откроют для посетителей в ноябре 2021 года.

Здесь будет целый аквакомплекс с бассейнами: двумя детскими, взрослым и гидромассажным. Также будет работать тренажерный зал, залы для групповых занятий, а еще – фитобар.

“Общая площадь трехэтажного с одним подземным этажом здания составляет около 6,8 тысячи квадратных метров”, – рассказал руководитель департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Кстати, за последние 10 лет в Москве построили более 140 крупных объектов спорта: футбольных полей, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов, стадионов и ледовых арен.

Ранее сообщалось, что новые спортивные комплексы построят еще в пяти районах столицы. Например, сейчас в Зеленограде, в районе Старое Крюково возводят трехэтажное здание с бассейном, а в Южном Бутове появятся сразу два ФОКа (на Остафьевской улице и бульваре Дмитрия Донского). Еще два спорткомплекса построят в районах Гольяново (Алтайская улица) и Ивановское (улице Чечулина).

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказывал о возведении ФОКа в Северном Измайлове. Площадь здания составит 9,7 тысячи квадратных метров. Спорткомплекс сможет принимать до 180 посетителей одновременно. В здании будут взрослый и детский бассейны, тренажерный, игровой и универсальный залы.

Ранее “Дни.ру” также писали о том, что три новых объекта появятся на территории спорткластера “Торпедо”, который расположен между улицей Восточная и Симоновской набережной. Речь шла о строительстве центра аккредитации, контрольно-пропускного пункта и здании с кассами и камерами хранения. Общая площадь этих строений составит порядка 15 тысяч квадратных метров.