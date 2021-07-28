 

Мнение: Неудобный учредитель “Эха Москвы”

28.07.2021, 20:40, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пошли разговоры о возможности закрытия "Эха Москвы", причем на основе действующего законодательства.
Оказывается, содержит "Эхо Москвы" не только "Газпром", но и "Фонд Сороса". До сих пор в учредителях "Эха Москв" значится запрещенная в России организация "Открытое общество" Джорджа Сороса.
Также "Эхо Москвы" получало деньги https://riafan.ru/1493845-fan-prosit-genprokuraturu-proverit-ekho-moskvy-na-inostrannoe-finansirovanie  от олигарха Гусинского, от британской телерадиовещательной корпорации BBC, телекомпании NBC News, агентства Associated Press, американской радиостанции NPR, французской France Press, немецкой ZDF, международного агентства новостей Reuters, а также ряда европейских информагентств и телекомпаний.

Если с Соросом в общем то все понятно, то резонно возникает вопрос, куда ранее смотрели органы, если "Открытое общество" заблокировали в РФ еще в начале 10х.
Будет интересно посмотреть на реакцию властей – в рамках законодательства, "Эхо Москвы" конечно следует объялять иностранным агентом. С другой стороны, политическая целесообразность связанная с выпуском оппозиционного пара в свисток, может создать предпосылки для "исключения", когда на деятельность "Эха Москвы" будут и далее закрывать глаза.
Своеобразная интрига. Субъективно, второе более вероятно, чем первое.

Источник: Colonel Cassad



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Названы последствия прихода Тихановской к власти: коллапс и развал экономики

10.03 / Эксперт рассказал об отставании США от России в области ядерных вооружений

27.07 / Пытки

14.02 / Мнение: 7 картин о любви. Созданные российскими художниками после 1970-х годов

31.08 / Змея заползла в рот спящей россиянке

03.02 / Навального выпустили на свободу по УДО

07.05 / Мнение: Эпоха МКС подходит к концу

19.03 / Умер актер из культового советского фильма “Приключения Электроника”

30.01 / Павел Деревянко появился на публике с новой возлюбленной через месяц после развода

26.01 / Азитромицин оказался абсолютно бесполезен при легком течении COVID-19

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика