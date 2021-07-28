Мнение: Неудобный учредитель “Эха Москвы”

Пошли разговоры о возможности закрытия "Эха Москвы", причем на основе действующего законодательства.

Оказывается, содержит "Эхо Москвы" не только "Газпром", но и "Фонд Сороса". До сих пор в учредителях "Эха Москв" значится запрещенная в России организация "Открытое общество" Джорджа Сороса.

Также "Эхо Москвы" получало деньги https://riafan.ru/1493845-fan-prosit-genprokuraturu-proverit-ekho-moskvy-na-inostrannoe-finansirovanie от олигарха Гусинского, от британской телерадиовещательной корпорации BBC, телекомпании NBC News, агентства Associated Press, американской радиостанции NPR, французской France Press, немецкой ZDF, международного агентства новостей Reuters, а также ряда европейских информагентств и телекомпаний.

Если с Соросом в общем то все понятно, то резонно возникает вопрос, куда ранее смотрели органы, если "Открытое общество" заблокировали в РФ еще в начале 10х.

Будет интересно посмотреть на реакцию властей – в рамках законодательства, "Эхо Москвы" конечно следует объялять иностранным агентом. С другой стороны, политическая целесообразность связанная с выпуском оппозиционного пара в свисток, может создать предпосылки для "исключения", когда на деятельность "Эха Москвы" будут и далее закрывать глаза.

Своеобразная интрига. Субъективно, второе более вероятно, чем первое.

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