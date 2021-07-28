Золотов принял Расторгуева в Союз боевых офицеров России

Глава Росгвардии Виктор Золотов, председательствующий в Союзе боевых офицеров России, принял в организацию певца Николая Расторгуева. Праздничное мероприятие состоялось в Государственном Кремлёвском Дворце.

«Как человек военный, я знаю, что такое честь мундира и как её отстаивать – будь то ожесточённые бои, где палец часами не отпускает курок автомата, пока не кончится лента, или будь то выборы в Государственную Думу», – сказал Расторгуев.

В свою очередь Золотов отметил, что подписывает приказ о принятии артиста в «настоящее боевое братство, членами которого достойны быть лишь те, кто пролитой кровью доказал свою верность России».

«Нам не чуждо слово “братство”, мы с молоком матери впитали понятие офицерской чести, которая для всех одна: для десантников, которые въезжают на танках в горячие точки и устанавливают там наш порядок, для наших моряков, корабли которых плавают по всему земному шару, для лётчиков, которые круглосуточно несут вахту на борту стратегических самолётов над водами чужих океанов. Мы все знаем, что такое отдавать честь Родине, и наше боевое братство будет нерушимо», – заявил он.

—