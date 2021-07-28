 

Минтруд сообщил о возврате уровня безработицы в РФ к допандемическому

28.07.2021, 20:20, Новости дня
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Россия приблизилась к допандемическим показателям занятости, а число предложений в региональных службах занятости выросло на 25%, сообщила замминистра труда и социальной защиты Елена Мухтиярова.

«Несмотря на то, что в летний период деловая активность традиционно ниже, найм новых сотрудников достаточно активен. Сказывается как общий подъем деловой активности, так и эффективность по поддержке занятых. Мы вплотную приблизились к допандемическим показателям. Выросло и число предложений в региональных службах занятости. За полгода объем предложения вырос на 25% – с 1,74 млн позиций на конец 2020 года до 2,19 млн», – рассказала Мухтиярова, передает РИА «Новости».

В Минтруде отметили, что наиболее востребованы квалифицированные рабочие в области промышленности, строительства и транспорта – более 460 тыс вакантных позиций. На долю операторов производственных установок, сборщиков и водителей сейчас приходится более 290 тыс вакансий, на специалистов высшего уровня квалификации – 245 тыс.

Свою роль в восстановлении ситуации на рынке труда сыграли и программы по снижению напряженности на рынке труда. Кроме того, на федеральном уровне действуют программы по переобучению безработных граждан и граждан, находящихся в поиске работы, а также программа по субсидированию найма.

Ранее в исследовательском центре сервиса Зарплата.ру выяснили, что рейтинг новых самых востребованных профессий в текущем году возглавила специальность врача телемедицины. Кроме того, в начале июля в Росстате заявили, что в январе–апреле 2021 года реальные зарплаты россиян выросли на 2,9% в годовом выражении.



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