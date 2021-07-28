В Сочи объяснили ограничения на строительство многоэтажных домов

Строительство многоэтажных домов ограничили на территории Сочи, это обусловлено созданием нового генплана города, сообщил председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

«Мы вынесли решение о том, чтобы прекратить жилищную многоэтажную застройку на территории города Сочи», – приводит его слова РИА «Новости». Отмечается, что по мнению властей, мораторий на строительство многоэтажных домов ограничит хаотичную застройку на курорте.

Филонов рассказал, что на данный момент в Сочи допускается строительство только индивидуальных жилых домов площадью не более 300 квадратных метров. Он также обратил внимание на то, что ограничения многоэтажной застройки носят временный характер, при этом в будущем при строительстве объектов на территории курорта будет учитываться коммунальная, транспортная и инженерная инфраструктура.

Ранее стало известно, что городское собрание Сочи приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.