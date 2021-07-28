 

В Сочи объяснили ограничения на строительство многоэтажных домов

28.07.2021, 20:20, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Строительство многоэтажных домов ограничили на территории Сочи, это обусловлено созданием нового генплана города, сообщил председатель городского собрания Сочи Виктор Филонов.

«Мы вынесли решение о том, чтобы прекратить жилищную многоэтажную застройку на территории города Сочи», – приводит его слова РИА «Новости». Отмечается, что по мнению властей, мораторий на строительство многоэтажных домов ограничит хаотичную застройку на курорте.

Филонов рассказал, что на данный момент в Сочи допускается строительство только индивидуальных жилых домов площадью не более 300 квадратных метров. Он также обратил внимание на то, что ограничения многоэтажной застройки носят временный характер, при этом в будущем при строительстве объектов на территории курорта будет учитываться коммунальная, транспортная и инженерная инфраструктура.

Ранее стало известно, что городское собрание Сочи приняло решение ограничить выдачу разрешений на строительство многоквартирных жилых домов.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

16.02 / В Волгограде загорелся рынок

10.06 / Прототип нового кроссовера Hyundai или Kia замечен на дорогах

07.08 / Рогозин рассказал о влиянии санкций на космические запуски

03.05 / В Армении созданы обезболивающие 3D очки

14.07 / “Вера! Как ты это делаешь?” Брежнева неожиданно вышла на сцену к Monatik на его концерте в Турции. Видео

20.01 / ОБСЕ исключила признание конфликта в Донбассе замороженным

01.01 / В новогоднюю ночь на Шулявском мосту включат фонари, полмесяца назад опоры упали на автомобили

01.06 / Экс-директора «Открытой России» Пивоварова задержали в Пулково

17.07 / Посвященный гибели Романовых стихийный памятный ход устроили в Екатеринбурге

30.01 / Аркадий Ротенберг назвал себя бенефициаром «дворца» в Геленджике

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика