Мнение: Не надо как евреи. Как англичане – тоже не надо

Израиль сам выбрал эту участь – быть первопроходцем в новом мире вакцинобесия. Теперь, хочешь не хочешь, именно по Израилю (и еще по Англии) люди во всем мире “сверяют часы” – смотрят, как оно происходит в “полностью вакцинированном замкнутом обществе с достигнутым стадным иммунитетом”. Как должно быть в теории, нам уже давно радостно провозгласили – мол, в полностью отвакцинированном обществе про эпидемию ковида забудут, как про страшный сон, и все начнут жить “как прежде”.

То есть, по идее, Израиль должен быть сладким сном, “образом прекрасного будущего” для всего человечества. Впал человек в отчаяние, надевая на себя три маски, но оставаясь тем не менее дома – “блин, да нахрена такая жисть!” – но потом посмотрел новости из Израиля, где радостные и довольные евреи “давно забыли про ковид” – и всё, вот они, появились новые силы жить и надеяться…

Так в теории. Но – не тут-то было.

“Израиль является одним из лидеров по количеству полностью вакцинированных от коронавируса жителей. К началу июля там получили две дозы вакцины Pfizer 56% населения.

Мы уже писали о том, что в Израиле коронавирусом начали заражаться полностью вакцинированные люди. В целом Министерство здравоохранения Израиля заключило, что эффективность вакцины Pfizer от коронавируса против штамма «дельта» снизилась до 39% (это в сравнении с 80-90%-й эффективностью, которую обещали для предыдущих штаммов).

На днях на израильском новостном портале была опубликована статистика, сколько зараженных среди полностью вакцинированных людей тяжелых случаев, когда потребовалась госпитализация, а главное, сколько смертей.

Увы, цифры неутешительные. 5770 полностью вакцинированных человек заболели коронавирусом во время третьей волны в Израиле. Из них 495 — были госпитализированы с тяжелым течением болезни, 123 — умерли.

Таким образом, смертность среди полностью вакцинированных в Израиле составляет чуть больше 2%, что немногим меньше, чем официальные 3,4%, которые ВОЗ провозглашает как смертность от коронавируса к марту 2021 (то есть в основном смертность среди невакцинированного населения).

При этом, если смотреть на официальную статистику о заболевших и умерших в Израиле (859 000 заболевших, 6458 умерших), общая смертность от коронавируса в этой стране меньше 1%. То есть смертность вакцинированных на данный момент даже больше, чем общая смертность среди всего населения.

Конечно, выборка пока небольшая, глобальные выводы делать рано. Однако уже сейчас очевидно, что, как минимум, вакцина Pfizer не только не защищает от варианта «дельта», но даже не гарантирует, что человек с коронавирусом не попадет в больницу и не умрет”.

Да и, в общем, заголовок статьи говорит сам за себя: “Статистика из Израиля: смертность от коронавируса среди привитых почти такая же, как среди непривитых”. Напрашивается слоган из популярной рекламы стирального порошка: “Если результат не отличается – зачем платить больше ширяться непроверенной вакциной?”

Ответа нет. Точнее, ответ один: “Колись, падла!” Прям как в ментовке, ей-богу. Вы им про права, а они тебя дубинкой.