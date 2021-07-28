“Дороги “Большого строительства” никогда не будут платными”. Кубраков опроверг сообщения о строительстве шести платных дорог в Украине

Замминистра инфраструктуры Анна Юрченко на запрос Общественного о платных дорогах в Украине сообщила, что в Украине планируется построить шесть таких дорог, и назвала ориентировочную стоимость проезда по ним. По ее словам, эти дороги могут построить на условиях концессии.

“Объясню, почему эта информация не соответствует действительности и что происходит на самом деле”, – написал Кубраков.

Он сообщил, что в октябре 2020 года Министерство инфраструктуры, “Укравтодор”, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация в Украине презентовали первую программу государственно-частного партнерства в дорожной отрасли. Речь идет о шести участках дорог общей протяженностью 1500 км, которые были отобраны для потенциальных пилотных проектов ГЧП:

– Харьков – Днепр – Запорожье (M-29, M-04, M-18);

– Борисполь – Полтава (М-03);

– Херсон – Николаев (М-14);

– Киев – Житомир – Ровно (М-06);

– Ягодин – Ковель – Луцк (М-07, М-19);

– Днепр – Кривой Рог – Николаев (M-04 H11).

“В рамках этого проекта плата за проезд взиматься не будет”, – заверил Кубраков.

По его словам, взносы инвестора в рамках такого строительства будут компенсироваться из государственных средств, а не из кармана водителей.

Министр также отметил, что существует постановление правительства от 23 декабря 2020 года, которым назначен максимальный размер платы за разовый проезд по дорогам, построенным на условиях концессии.

Но Кубраков подчеркнул, что к дорогам, которые будут обновляться в рамках ГЧП, это отношения не имеет. По его словам, потенциальные концессионные проекты в Украине пока что находятся на этапе обсуждения и подготовки технико-экономического обоснования.

“Еще раз напоминаю, наша позиция здесь неизменна: дороги “Большого строительства” никогда не будут платными”, – подытожил Кубраков.

https://www.facebook.com/oleksandr.kubrakov/posts/1908444362660483

Контекст:

Проект “Большое строительство” стартовал в Украине 2 марта 2020 года. Это совместная программа президента Украины Владимира Зеленского и правительства, реализация которой предусмотрена за счет бюджетных средств.

По информации координатора программы “Большое строительство” Юрия Голика, в 2020 году на местные дороги областные государственные администрации получили 22,2 млрд грн. Это на 51% больше, чем они получали в 2019 году. Неиспользованный остаток на начало 2021-го составил 1,4 млрд грн – 6,2% от всего объема выделенных средств.

Ответственные за дорожное хозяйство ведомства озвучивали разные суммы, которые планировалось потратить на дороги в 2020 году, но по данным “Экономической правды”, всего в 2020 году на дороги направили 121,8 млрд грн, и это рекордная сумма за годы независимости.

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова говорила, что есть уголовные производства, связанные с “Большим строительством”. По ее словам, ими занимаются “абсолютно разные органы досудебного расследования, начиная от НАБУ и заканчивая СБУ”.

По данным опросов, которые проводил “Укравтодор”, компании, задействованные в сфере строительства дорог, в 2020 году ожидали почти двукратное увеличение потребности в сотрудниках, говорится в отчете Киевской школы экономики, опубликованном в феврале 2021 года.

Однако, по данным КШЭ, резкое увеличение финансирования строительства дорог в 2020 году “меньше сказалось” на занятости в отрасли. “Если с 2017-го по 2019 год прослеживается положительная связь между большим финансированием и большей занятостью [в отрасли], то уже в 2020 году такое соотношение резко увеличивается”, – сказано в отчете.

—