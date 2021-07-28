В Ивано-Франковской области подтвердили гибель летчика Табанюка, полиция открыла производство по факту авиакатастрофы

Предварительная квалификация происшествия – нарушение правил воздушных полетов, следствие продолжается.

В момент падения самолета в доме находились женщина и двое детей, рассказал начальник Главного управления Нацполиции в Ивано-Франковской области Сергей Беспалько. Они не пострадали – услышали шум и вовремя выбежали на улицу.

https://www.facebook.com/UA.National.Police/posts/2914593932128735

СМИ писали, что погибший пилот – известный украинский летчик, инструктор и совладелец аэродрома малой авиации в Коломые Игорь Табанюк. Эту информацию Общественному подтвердил заместитель городского головы Коломыйской общины Олег Токарчук. Он был на месте происшествия. По словам Токарчука, тела погибших пока не идентифицировали. Но руководитель полетов авиаклуба “Авиаколо” подтвердил, что за штурвалом был Табанюк. Ему же принадлежал разбившийся самолет, рассказала Общественному подруга семьи.

Игорь Табанюк в аэропорту. Фото: suspilne.media

Коломыйский журналист Евгений Гапич опубликовал видео падения самолета в Facebook.

https://www.facebook.com/gapich.evgenij/videos/992711928141914/

Очевидцы происшествия, дети Ксения и Матвей Микитюк рассказали корреспонденту Общественного, что услышали громкий звук мотора самолета.

“Я увидела, что самолет очень странно летал и чрезвычайно сильно гудел мотор. Я знаю, как это работает, потому что этой весной я летала на этом же самолете. Он делал бочку, но очень близко к земле, примерно на высоте двухэтажного дома. Я видела, что его очень сильно заносит. Дыма не было. После того, как он упал, произошел взрыв”, – рассказала Ксения Микитюк.

Увидев, как упало воздушное судно, Матвей Микитюк забежал домой и попросил родителей вызвать скорую, пожарных и полицейских.

Контекст:

Днем 28 июля в Ивано-Франковской области на частный жилой дом упал спортивный легкомоторный самолет модели WT-10 Advantic, начался пожар.

В результате крушения погиб пилот и три пассажира-иностранца.

О пассажирах издание “Страна” со ссылкой на источник в полиции писало, что они граждане США. По словам источника, “это был обычный смотровой полет” – туристы, около 20 человек, приехали утром на аэродром и оплатили полеты. Перед катастрофой борт осуществил пять успешных вылетов. Объединенная еврейская община Украины сообщала, что погибшие пассажиры – хасиды, граждане США, приехавшие на отдых.

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