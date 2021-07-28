Опубликованы шпионские снимки модели Citroen C3

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28.07.2021, 19:58, Новости дня
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В Сети опубликовали шпионские фотографии обновленной модели Citroen C3, которая проходит дорожные испытания.

По внешнему виду автомобиль напоминает актуальную генерацию C5 Aircross по форме стопов. Вместе с тем производитель задействовал модернизированную решетку радиатора и двухуровневую светодиодную оптику. В салоне применили крупный дисплей мультимедийного комплекса, а также стильное рулевое колесо. В целом, автомобиль имеет более спортивную внешность на фоне предшественника.

Из технических параметров указали применение 1,2-литрового турбированного мотора, который выдает 130 л.с. Новинка приводится в движение 5-ступенчатой трансмиссией. Дата выхода на рынок модели Citroen C3 не озвучена.



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