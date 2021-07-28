 

Кроссовер Volkswagen Tiguan получит обновленный салон

28.07.2021, 19:58, Новости дня
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Немецкий бренд Volkswagen объявил о разработке модернизированного салона для популярного кроссовера Volkswagen Tiguan.

Изменения коснутся передней панели, рулевого колеса, рычага КПП, а также мультимедийной системы. В частности, в автомобилях для китайского рынка предусмотрят новые дефлекторы вентиляции, которые установлены между мультимедийным комплексом и климатическим блоком. В максимальной комплектации Tiguan получит 12-дюймовый дисплей и улучшенные кресла.

Что касается технических характеристик, новый паркетник оснащается 2-литровым бензиновым агрегатом на 186 л.с. В максимальной комплектации мощность достигает 220 л.с. Автомобиль получит систему полного привода. Минимальная цена кроссовера составляет 215,8 тысяч юаней.



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