 

Ольга Серябкина порадовала поклонников неопубликованными фото со свадьбы

28.07.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram в разделе Stories Ольга Серябкина поделилась с подписчиками свадебными снимками, которые ранее не были опубликованы. Свадебное торжество экс-солистки SEREBRO и ее супруга Георгия прошло в Альпах в небольшом городке.
Бракосочетание пары стало полной неожиданностью для поклонников. Ольга Серябкина относится к тем представителям шоу-бизнеса, которые не любят афишировать личную жизнь. Когда 36-летняя певица показала свадебные снимки с продюсером, многие были шокированы.
По словам артистки, чувства к 33-летнему Григорию у нее возникли во время совместной работы над музыкальным альбомом. При этом, они уже давно были знакомы. Супруг работает с Ольгой Серябкиной и помогает ей строить музыкальную карьеру. Кроме этого, он занимается нейросетями и технологиями.

На одном из снимков, которые показала экс-солистка SEREBRO, они выглядят очень серьезными на свадьбе. Но на другом фото пара задорно смеется, так как жених несет невесту на правом плече.

На данный момент молодая семья строит собственный дом в Подмосковье. Детей Ольга Серябкина пока не планирует, так как занята карьерой. После выхода нового альбома она собирается в музыкальный тур.

Источник: www.starhit.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

12.07 / Актер Александр Домогаров описал свою «роль мечты»

19.07 / Мнение: Хочу как Шойгу! Где отдыхает Министр обороны России?

25.06 / Доктор Мясников развеял опасное заблуждение о температуре тела

07.08 / Джордж и Амаль Клуни пожертвовали 100 тысяч долларов на борьбу с последствиями взрыва в Бейруте

18.07 / Мнение: В Томске снова посчитали мудаков. Путин – должен уйти!

07.08 / Диетологи назвали продукты, насыщенные необходимым сердцу микроэлементом

29.05 / После волшебного лосьона о дезодоранте можно забыть: запах пота исчезает без следа, а средство обойдется очень недорого

30.07 / Белым по черному

27.11 / Политолог: Москва настаивает на немедленной начале смены власти в Белоруссии

12.03 / Скандалы: «Трасса» на двоих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика