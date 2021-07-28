Ольга Серябкина порадовала поклонников неопубликованными фото со свадьбы

В своем микроблоге Instagram в разделе Stories Ольга Серябкина поделилась с подписчиками свадебными снимками, которые ранее не были опубликованы. Свадебное торжество экс-солистки SEREBRO и ее супруга Георгия прошло в Альпах в небольшом городке.

Бракосочетание пары стало полной неожиданностью для поклонников. Ольга Серябкина относится к тем представителям шоу-бизнеса, которые не любят афишировать личную жизнь. Когда 36-летняя певица показала свадебные снимки с продюсером, многие были шокированы.

По словам артистки, чувства к 33-летнему Григорию у нее возникли во время совместной работы над музыкальным альбомом. При этом, они уже давно были знакомы. Супруг работает с Ольгой Серябкиной и помогает ей строить музыкальную карьеру. Кроме этого, он занимается нейросетями и технологиями.

На одном из снимков, которые показала экс-солистка SEREBRO, они выглядят очень серьезными на свадьбе. Но на другом фото пара задорно смеется, так как жених несет невесту на правом плече.

На данный момент молодая семья строит собственный дом в Подмосковье. Детей Ольга Серябкина пока не планирует, так как занята карьерой. После выхода нового альбома она собирается в музыкальный тур.

Источник: www.starhit.ru