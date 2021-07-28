 

Евгения Медведева рассказала о своих принципах общения с поклонниками: “Надеюсь, люди не обижаются”

28.07.2021, 19:56, Разное
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Известная фигуристка Евгения Медведева недавно дала интервью одному из отечественных изданий, в котором пояснила о некоторых подробностях своей личной жизни. Знаменитость отдельно остановилась на принципах, характерных для неё при общении с фанатами.
Спортсменка является весьма именитой личностью: она дважды завоевывала “серебро” на Олимпийских играх 2018 года, а также выигрывала первенства мира и Европы. Неудивительно, что, завидев её, почитатели спортивного таланта нередко имеют желание пообщаться с ней поближе и, при возможности, сделать совместные фото на память. При этом локации подобных встреч могут быть самыми разнообразными – на улице, в городских зданиях или местах общественного питания. Однако, как выяснилось, Евгения Медведева вовсе не испытывает энтузиазма при просьбе сделать совместное селфи, скажем, в кафе. Подобные заведения она считает территорией, обладающей флером некоторой интимности, который не стоит нарушать воспитанным людям. “Надеюсь, что люди на это не обижаются. Для меня очень важны личные границы. Если я с набитым ртом, ко мне не нужно подходить фотографироваться”, – объяснила красавица.

Изображение взято с: [email protected]
Впрочем, звезда ледовых арен добавила, что такое правило она исповедует и самолично, заверив, что не будет подходить к людям, занятым трапезой. С другой стороны, Медведева подчеркнула, что при более тривиальных обстоятельствах, в момент прогулки или отдыха, ей не составит труда уважить поклонников беседой или совместным фотоснимком.

Источник: teleprogramma.pro



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