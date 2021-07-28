Цымбалюк-Романовская в образе Монро вспомнила о начале романа с Джигарханяном

В своем микроблоге Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская показала фотосессию в стиле Мэрилин Монро, позируя на фоне ретроавтомобиля. Этот опыт навеял пианистке воспоминания о начале ее романа с Арменом Джигарханяном.

Артистка рассказала, что на фото она запечатлена в «историческом» платье, которое было пошито около 20 лет назад. В этом наряде она в 2002 году играла в Киевской консерватории выпускной экзамен. Ткань для платья Цымбалюк-Романовская купила в Германии, а гипюровая вставка на спине ей до сих пор кажется весьма удачным дизайнерским решением.

За месяц до важного экзамена пианистка поехала к Армену Джигарханяну на свидание в Москву. Актер сказал, что «мысленно будет «переворачивать ей ноты». Виталина Цымбалюк-Романовская улыбнулась, так как ее будущий супруг даже не подозревал, что на экзамене все играют наизусть.

Поклонники засыпали артистку комплиментами и сравнили ее с Мэрилин Монро. Многие написали, что ей очень подходит этот классический стиль.