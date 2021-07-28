 

Цымбалюк-Романовская в образе Монро вспомнила о начале романа с Джигарханяном

28.07.2021, 19:56, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В своем микроблоге Instagram Виталина Цымбалюк-Романовская показала фотосессию в стиле Мэрилин Монро, позируя на фоне ретроавтомобиля. Этот опыт навеял пианистке воспоминания о начале ее романа с Арменом Джигарханяном.
Артистка рассказала, что на фото она запечатлена в «историческом» платье, которое было пошито около 20 лет назад. В этом наряде она в 2002 году играла в Киевской консерватории выпускной экзамен. Ткань для платья Цымбалюк-Романовская купила в Германии, а гипюровая вставка на спине ей до сих пор кажется весьма удачным дизайнерским решением.

За месяц до важного экзамена пианистка поехала к Армену Джигарханяну на свидание в Москву. Актер сказал, что «мысленно будет «переворачивать ей ноты». Виталина Цымбалюк-Романовская улыбнулась, так как ее будущий супруг даже не подозревал, что на экзамене все играют наизусть.

Поклонники засыпали артистку комплиментами и сравнили ее с Мэрилин Монро. Многие написали, что ей очень подходит этот классический стиль.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.09 / Сергей Скрипаль попросил сотрудников ФБК вернуть его бутылку с водой

08.09 / Курс евро на Мосбирже поднялся выше 90 рублей впервые с февраля 2016 года

06.05 / Лариса Гузеева неожиданно заговорила о старости и поблагодарила судьбу за все

04.10 / Мнение: О цветном сценарии в Киргизии

26.10 / Евгений Писарев: «„Шахматы“ заставляют зрителей делать выбор»

01.07 / Певица Sia стала бабушкой – через год после усыновления двоих детей

27.07 / Россияне получат новые выплаты и льготы

02.06 / Воротнички – тренд сезона 2021: какие фасоны в моде, с чем их лучше сочетать

26.07 / В промзоне “Руднево” построят более пяти километров дорог

20.09 / Литва начнёт борьбу с русскоговорящими попугаями

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика