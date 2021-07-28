 

В поселении Московский построили подстанцию скорой помощи

28.07.2021, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Все жители Москвы должны получать быструю и качественную медицинскую помощь. На это направлена самая масштабная за всю историю столицы программа по развитию инфраструктуры здравоохранения. В ближайшие три года в городе планируют ввести более 60 поликлиник и крупных многофункциональных центров. Только в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) построят 17 таких объектов.

Так, в поселении Московский (улица Радужная, владение 23а) появилась подстанция скорой медицинской помощи на 20 машиномест. В настоящий момент готовятся документы для ввода объекта в эксплуатацию.

На строительство подстанции были выделены средства из городского бюджета. В трехэтажном здании разместились кабинеты врачей, зал совещаний на 50 человек, комнаты психологической разгрузки, отдыха медицинских бригад и учебно-методический класс.

Возле здания есть парковка и площадки для отдыха. Также здесь высадили деревья и кустарники, установили скамейки и урны.

Председатель Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко рассказал, что во время строительства подстанции специалисты комитета и Центра экспертиз проводили проверки. По его словам, был выполнен комплекс лабораторно-инструментальных исследований по качеству работ и применяемых материалов.

“Также был установлен контроль за соблюдением строителями требований по профилактике коронавирусной инфекции”, – отметил
Войстратенко.

Ранее сообщалось, что в поселении Кокошкино ТиНАО построят новую поликлинику. Она будет рассчитана на 320 посещений в смену. Специалисты приступят к строительно-монтажным работам после того, как проект пройдет процедуры согласования и экспертизы.

Поликлиника будет оснащена современным оборудованием и мебелью. В здании оборудуют пост охраны и систему видеонаблюдения. Не забудут и о благоустройстве прилегающей территории.

Также “Дни.ру” писали о том, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл поликлинику в Кузьминках после реконструкции. Здание медицинского учреждения находится по адресу: Есенинский бульвар, дом 9, корпус 1.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Множественный маразм

27.10 / Макрон поддержал Армению в конфликте в Нагорном Карабахе

30.10 / Ношение маски увеличивает риск падений у пожилых людей. Что делать?

16.09 / Неонацист Тесак покончил с собой в челябинском СИЗО

06.07 / Лучший способ проявить индивидуальность и скрыть недостатки — вписать в свой летний образ трендовые асимметричные наряды

07.12 / Мнение: Крах импортозамещения

19.08 / У Солнца был «брат-близнец», но куда он исчез?

14.11 / Мнение: Триумф беспилотных комбайнов, российская Nvidia и удалённое открытие счетов

04.08 / Парень из Ростова-на-Дону рассказал как квартира «ожила» и начала мстить ему за грязь

25.08 / Отсутствие договорённостей по продлению СНВ-III беспокоит экспертов Люксембургского форума и Вячеслава Моше Кантора

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика