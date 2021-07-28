Мнение: Письмо: “Как хищник раскачивает партнера”

В этом письме автор очень хочет стать хищником и задает довольно конкретные вопросы по технологии.

Письмо веселое, местами интересное, разбирайте его сами сначала.

А я хочу анонсировать, что в конце сентября я запущу месячный курс по рыбалке. По экологичной рыбалке.

Курс будет дорогим, количество мест ограничено, но все, кто имеют хотя бы небольшой потенциал в нерыбу, после курса должны увидеть прогресс. И мы на это тоже посмотрим потом.

Это будет практический курс с погружением, интерактивными диалогами и с возрастающей сложностью задач, начиная с простых.

Потом расскажу об этом курсе подробней, у нас еще есть время.

Свидетельства по итогам первого цикла тестирований будут выданы лучшим участникам 1-го августа.

aiolex

Добрый день, уважаемая Эволюция!

Прошу рассмотреть мое письмо для разбора.

Я не улавливаю момент как выйти в баланс с девушками с ОЗ намного больше моей.

В целом я успешен, могу познакомиться , разогреть и получить секс, в тч извращенный от женщин с очень высокой ОЗ.

Под высокой ОЗ я подразумеваю когда женщина красива и ухожена на уровне лучших инста-телочек. Обычно они хорошо обеспечены и имеют доходы от 200тмес, некоторые имели более 500т, поэтому у меня всегда двойной дисбаланс – по линии имиджа и по линии доходов. ну и разумеется имеют ряд богатых ухажеров.

Я умею легко и позитивно общаться, обычно девушка постоянно смеется. Я независим и устойчив, у меня всегда 2-3 близких секс-онли и еще десяток с кем я встречаюсь раз в полгода, и 2-3 новые девушки в месяц. Выгляжу хорошо, намного лучше среднего мужчины, хотя до журнальной картинки не дотягиваю, в постели много могу и умею.

Момент номер 1. Когда очень большая разница ОЗ строить стратегию по принципу рыбалки я не представляю как, так как я лично НИКОГДА не получал запросов от таких девушек. Всегда мой запрос.

То есть я умею зайти и сблизиться, но это всегда максимальная подстройка снизу и большие вложения, и ВСЕГДА на 98% моя инициатива. Я хорошо представляю, что каждая минута в общении может быть последней, поэтому выкладываюсь максимально.

Фокус всегда на девушке. То есть разговоры ТОЛЬКО по ее подачам, я лишь выражаю эмоции и поддакиваю, смеюсь или сочувствую. Все действия ТОЛЬКО то что она хочет и ТОЛЬКО так как она хочет. Я даже смеюсь часто про себя, что меня как бы вообще нет, нет моих тем для разговоров, нет моих желаний – есть некая тень, как джин у Аладдина. Я пришел именно к этому, тк перевод фокуса на себя всегда вызывает резкое непонимание и охлаждение девушки с высокой ОЗ.

пытаюсь надевать колпачек, постоянно говорю что я очень тупой в отношениях. Это позволяет иметь небольшой лимит на прожим. Это основная моя стратегия. Обычно они не собираются ничего со мной иметь, но в процессе общения, пока девушка смеется, я уже взял ее за сиську или за попу, или уже поцеловал. я умею делать это все гладко, на негатив извиняюсь, говорю что тупой дурак, прости-извини, давай куплю тебе что-нибудь.

не улавливаю как рыбачить, если нет запроса. при большой разнице ОЗ запроса НИКОГДА нет. Ну то есть может и есть запросы на сервис и на вложения, но они никогда не выражаются, и это я всегда бегаю и уговариваю принять вложения, а они соглашаются принять.

Момент номер 2. По материальным вложениям у меня всегда два варианта. В целом я хорошо вкладываюсь, начинаю с 20-30тр на встречу, постепенно снижаясь до 5-10 исходя из обратной связи. то есть прогресс есть и очень хороший, но есть нюансы.

пытаюсь надевать колпачек, все время ненароком говорю что я вообщето очень бедный и жадный, но в тоже время стараюсь ни в каких просьбах не отказывать и делать неожиданно большие вложения, что дает эффект удивления. то есть она ожидает намного меньше чем получает в результате.

вариант 1. я девушке нравлюсь и она отказывается принимать вложения, но ее постоянно бомбит от того что я не соответствую ее уровню. из за этого она истерит на пустом месте, придирается и выносит мозг. не знаю что с этим делать, постоянно наблюдаю это с разными девушками. но комфортно общаться так я не могу, очень устаю, как сапер на минном поле, а она разумеется не собирается подстраиваться. не улавливаю как хищники выходят из такой ситуации.

вариант 2. это сказка о Золотой Рыбке. когда бабка сначала хочет новое корыто, а затем Рыбку на посылках. тк я стараюсь ни в чем не отказывать, они сначала немного стесняются, потом входят во вкус, и хлеборезка становится просто бездонной. При этом, если поначалу они еще стараются в постели и в быту, то постепенно начинают искренне верить в то что единственное мое желание делать их счастливыми (я сам их в этом усиленно убеждаю) и перестают вообще меня воспринимать как субьекта. Тут я очень хорошо вижу что такое слияние. Меня для них вообще нет, я как тень или как смартфон, как мамка обожающая ребенка.

В обоих вариантах я терплю до предела. разумеется никаких кислых щей, тем более скалок или Училок со Штурманом, наоборот я всегда выражаю радость и желание радовать их как можно сильнее. Дойдя до предела своего терпения или бюджета я делаю пику как мне кажется – на очередной закидон или хотелку резко обижаюсь и разрываю отношения.

Скорее это не пика, я просто молча перестаю общаться, ничего не высказываю, не прошу никогда, не оскорбляю. Я боюсь потерять устойчивость, если сам пошлю девушку нахер, все таки девушки мне дороги. Это как самому разбить дорогой телефон изза глюков, или сжечь дорогое авто, поэтому я как бы телефон убираю в ящик и беру другой, а авто оставляю на стоянке и беру другое.

Так вот НИ РАЗУ за мной никто не побежал. Максимум мне писали что я сам во всем виноват, на что я не отвечал. или что готовы милостиво меня простить если я сам попрошусь назад, на что тоже не отвечал. тут я тоже не улавливаю как хищник переворачивает дисбаланс.

То есть проблема в том что я создаю идеальный комфорт, сам не отсвечиваю, но это все воспринимается как должное (она наконец получила то чего достойна). но когда я ухожу, они страдают конечно, но ни шагу в мою сторону не сделают. Хотя я знаю что мужика моего уровня у них точно нет, знаю тк общение довольно доверительное. может быть мужик намного выше меня финансово, но они там сами около плинтуса всегда, остальные – гномы которых близко не подпускают. В целом я понимаю, что я тоже гном, просто сумел залезть в башню, но Рапунцели не вываливаются из башни, что обидно. не улавливаю чего не хватает.

С девушками менее высокого уровня ситуация такая: они хотят сразу меня в собственность, но сливов я не вижу. Цинично, но я хочу увидеть слив, исключительно в интересах проф навыков. обычно они прямо говорят “давай поженимся” “давай сделаем детишек” “нам надо пожениться” “тебе пора уже детей, я бы от тебя родила”, даже готовы не брать у меня денег, и согласны на других женщин. тут я шлангую и сворачиваю общение, тк это напрягает меня. но никто не кидается за мной в Короне Победителя. не улавливаю почему. они тупо просто так и продолжают гундосить про женитьбу и детишек. своими вложениями искренне считают отказ от моих вложений, согласие пожениться и родить.

Я думаю что я не знаю как раскачивать психику. У меня был сосед, у него были довольно красивые для него женщины. И он устраивал им таааакие качели! Сегодня “люблю-не-могу, все для тебя, что хочешь отдам, всех убью” разумеется только на словах или по мелочи, завтра мордобой “шлюха-шалава конченая, ненавижу” и реально ногами их избивал, а они не уходили, только вопили “люблю-не-могу, не бросай не выгоняй”.

В общем хотелось бы понять как хищник раскачивает партнера без снижения СЗ и как инициирует слив.

Думаю надо както добавить страстей, но я плохо представляю как скандалить без снижения СЗ. Можно поймать косяк и закатить скандал, но при большой разнице ОЗ девушка почти всегда введет себя так что это мой косяк а не ее. Я очень хорошо понимаю что моей СЗ недостаточно для конфликта. Было бы очень интересно подробнее разобрать как например Рома может обругать партнера так что это идет в рост СЗ. Я боюсь пока так делать, то что я пробовал в результате только хуже получалось.

Момент номер 3. Разные линейки косяков. У девушек с высокой ОЗ просто огромная Корона Сокровища, соответственно косяки они меряют по ней. То что на мой взгляд косяком не является они из этого такого слона раздувают и обижаются сильно.

И тут я не улавливаю, как мерять свое КП. по моей оценке, я в границах, по ее я сильно накосячил. если я меряю по своей и веду себя как правый, я проигрываю СЗ, тк с ее стороны нет запроса. если мерять по ее оценке, я должен компенсировать и извиниться, я выиграю СЗ, но это объективно слив.

У меня был такой конфликт изза Коронавируса – когда я на первое место поставил благополучие родителей, а на второе девушку. я не признал это косяком и получил разрыв отношений. но мог бы признать, компенсировать и сохранить отношения, очень для меня значимые.

То есть тут речь не о том что нужно было поставить девушку на первое место, так я бы не сделал никогда. А именно потом признать это косяком и компенсировать.

Или я звоню девушке, (отношения редкие секс-онли), она очень грубо отвечает что попала в автоаварию только что, я говорю что готов приехать, она орет что сама взрослая, но упоминает очень грубо что если мне самому очень надо то я могу приехать, если нет, то могу идти лесом. я спрашиваю сильно ли пострадала, она орет что то невнятно, оскорбляет меня и кидает трубку.

Я не считаю что тут есть мой косяк, особенно после оскорблений. Перезванивать не стал, тоже получил разрыв отношений. Но по ее линейке мог бы признать, перезвонить, убедить что мне очень надо и что я приеду даже если она против – выиграл бы СЗ, сохранил бы и вероятно улучшил бы отношения.

По чьей линейке правильно мерять косяки?

Главная моя проблема это ОЗ, конечно, тут у меня нет иллюзий. Думаю эти проблемы легко решатся с ростом ОЗ, но это пока движется медленно. Хотелось бы улучшить чтото на текущем уровне за счет стратегий.

Спасибо за блог!