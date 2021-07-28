Мнение: Свои стреляли в своих

Альгирдас Палецкис получил 6 лет тюрьмы за написанную книгу о том, что расстрел людей у Вильнюсской телебашни был организован "борцами за незалежность", которые собственно являлись одним из примеров тех самых "неизвестных снайперов".

Так как современная Литва построена на этом преступлении, вполне естественно, что такие книги рассматриваются как удар по самой основе литовской "государственности". Поэтому за подобные изыскания и закрывают.

Литовский оппозиционер Альгирдас Палецкис получил 6 лет тюрьмы за «шпионаж в пользу России». Сторона обвинения ранее подтвердила, что «преступление» Палецкиса заключается в том, что диссидент писал книгу о столкновении 13 января 1991 года у Вильнюсской телебашни и собирал показания очевидцев побоища. Это и есть главная государственная тайна Литвы: свои стреляли в своих. С момента ареста Палецкиса осенью 2018 года люди, следившие за этим процессом, задавались вопросом: о какой государственной измене может идти речь, если оппозиционер не имел доступа к тайне, не состоял на государственной службе и давно стал парией в правящем классе Литвы?

Бывший вице-мэр Вильнюса давно и прочно изгой литовской политики. После всех слов, которые он сказал, после всех табу, через которые он переступил, бывшие коллеги по Социал-демократической партии и Сейму Литвы боялись даже находиться с «мыслепреступником» в одном помещении. У российских спецслужб с таким шпионом не было никаких шансов подступиться к государственной тайне Литвы: диссидент никуда не смог бы внедриться и ни с кем серьезным не вошел бы в контакт.

Загадку разгадал сам Альгирдас Палецкис, когда был отпущен под домашний арест весной прошлого года.

Оказалось, оппозиционер писал книгу о событиях 13 января 1991 года и собирал свидетельские показания очевидцев кровопролития у Вильнюсской телебашни.

Слова Палецкиса подтвердила и сторона обвинения. По утверждению литовской прокуратуры, оппозиционер ездил Москву, получал там деньги и инструкции по написанию порочащей высокопоставленных людей в Литве книги о 13 января.

«Я являюсь журналистом и уже несколько лет пишу книгу о событиях 13 января в Вильнюсе. И вот в процессе работы над этой книгой, над ее написанием я встречался с участниками событий 13 января 1991 года в Вильнюсе, проживающими в России и в Беларуси. Мне было интересно услышать их мнение. Но это мое право как журналиста. Я по профессии журналист-политолог. Судьба так распорядилась, что меня интересует тема событий 13 января 1991 года в Вильнюсе. Я имею на это право», — прокомментировал эти обвинения Альгирдас Палецкис.

После этого стало окончательно понятно, на какую такую тайну Литвы покушался самый известный литовский инакомыслящий.

Это главная государственная тайна Литвы, давно уже ставшая секретом Полишинеля: массовое убийство людей у здания Вильнюсского телецентра было подстроено сторонниками независимости Литвы, которым была нужна зрелищная картинка «кровавых преступлений советских оккупантов» для западных СМИ.

Разглашением государственной тайны в юридическом смысле обнародование этой информации не является, соответственно, шпионажем расследовательская деятельность Палецкиса быть не может. Да и в широком смысле: какая тайна?

Провокация у Вильнюсской телебашни была до такой степени шита белыми нитками, что первые разоблачения начались практически сразу же. Уже летом 1991 года активная сторонница независимости, депутат Верховного совета Литвы Видманте Ясукайтите объявила гибель людей 13 января следствием провокации лидера движения за независимость Витаутаса Ландсбергиса. В дальнейшем в адрес Ландсбергиса звучали обвинения не просто в провокации, а в прямой организации массового убийства. Ближайший сподручный лидера «Саюдиса» Аудрюс Буткявичюс хвастался, что планировал кровопролитие 13 января как акт «психологической войны» против Советов. Другой бывший сподвижник Ландсбергиса Витаутас Петкявичюс писал в мемуарах, как активисты «Саюдиса» заводили снайперов внутрь телецентра. Судмедэкспертиза делала вывод, что жертвы с огнестрельными ранениями были убиты пулями, летевшими сверху вниз. Участники событий 13 января и жители окрестных домов давали свидетельские показания, что видели на крышах снайперов.

Так что вина Альгирдаса Палецкиса перед Литовским государством — не в том, что он откопал и раскрыл российским спецслужбам государственную страшную тайну.

«Преступление» Палецкиса заключается в том, что он нарушил заговор молчания и стал говорить то, что является для Литвы общим знанием, которое нельзя произносить вслух.

Неприятности у выходца из династии выдающихся государственных деятелей Литвы начались еще 10 лет назад, когда Палецкис-младший обронил в радиоэфире фразу о событиях 13 января: «свои стреляли в своих». Тогда было первое уголовное дело по внесенной накануне в Уголовный кодекс Литвы специально для таких случаев статье «отрицание преступлений оккупационных режимов». Угроза нескольких лет за решеткой, международная правозащитная кампания в защиту вольнодумца и итоговый штраф.

Другой бы на месте Палецкиса усвоил урок, который преподала Система, и замолчал. Палецкис же начал отстаивать свою честь и достоинство: приглашал в суд очевидцев событий у Вильнюсской телебашни, собирал свидетельские показания, проводил расследование, писал книгу.

Итог — арест, обвинение в государственной измене и шпионаже и шесть лет тюрьмы.

https://www.rubaltic.ru/article/politika-i-obshchestvo/20210728-prigovor-paletskisu-litva-prinesla-novuyu-zhertvu-istoricheskoy-lzhi/ – цинк

—