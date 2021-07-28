Мнение: Временное затишье

В связи с наступлением «политического сезона» коронавирус (который вообще отличается высокой политической сознательностью) стал исчезать из сводок и сообщений. Заболеваемость предсказуемо пошла вниз, и для «обычных» больных начинают открываться больницы. В Петербурге, к примеру, к экстренному и плановому приему «нековидных» больных перейдет 2 городская больница. Власти и вирус решили дать людям небольшой шанс на передышку — поживите пока немного… Не до вас сейчас.

При этом ни малейших сомнений, что после «выборов» все начнется сначала, нет. Власть не может позволить, чтобы народ смог ощутить свою способность к сопротивлению, а бойкот — это именно сопротивление, и никак иначе массовый отказ от вакцинации режим не воспринимает. Поэтому давить будут беспощадно, и даже неважно, насколько действенны и безопасны вакцины. Здесь важен принцип — нагнуть и заставить. Поэтому и анонсируются новые меры террора и принуждения, и власть даже не пытается скрывать, что новый виток насилия намечен на осень.

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