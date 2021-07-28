IKEA сожжет всю мебель, произведенную из незаконно вырубленного леса

Международная торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, заявила о полной ликвидации мебели, произведенной из незаконно вырубленного леса.

Компания утилизирует 138 тонн продукции, в создании которой использовалась нелегально заготовленная древесина, поставляемая фирмой иркутского депутата Евгения Бакурова «Успех». IKEA уже изъяла из своих магазинов и складов все товары из «черного» материала, остановила их доставки, а также возвращает мебель от покупателей взамен на пластиковые аналоги.

«Наша компания всегда следовала принципу рационального отношения к природе и правильной лесозаготовки. Мы не хотим иметь отношения к какому-либо черному бизнесу и его плодам. Нелегальная рубка и связанные с ней пожары — это зло, которое нельзя поддерживать. То, что допустила IKEA — большая ошибка. Поэтому мы решили сжечь всю мебель, которая была связана с иркутским лесом. Сейчас у нас подходит к концу последний этап возврата товара с рук. Нам уже вернули скандальную мебель все наши клиенты, кроме одной семьи из Великобритании. С ними у компании пока не удается договориться. Как только вернем последнюю детскую кроватку, приступим к ликвидации», — заявил генеральный директор IKEA Еспер Бродин.

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