 

IKEA сожжет всю мебель, произведенную из незаконно вырубленного леса

28.07.2021, 19:31, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Международная торговая сеть IKEA, специализирующаяся на продаже мебели и товаров для дома, заявила о полной ликвидации мебели, произведенной из незаконно вырубленного леса.

Компания утилизирует 138 тонн продукции, в создании которой использовалась нелегально заготовленная древесина, поставляемая фирмой иркутского депутата Евгения Бакурова «Успех». IKEA уже изъяла из своих магазинов и складов все товары из «черного» материала, остановила их доставки, а также возвращает мебель от покупателей взамен на пластиковые аналоги.

«Наша компания всегда следовала принципу рационального отношения к природе и правильной лесозаготовки. Мы не хотим иметь отношения к какому-либо черному бизнесу и его плодам. Нелегальная рубка и связанные с ней пожары — это зло, которое нельзя поддерживать. То, что допустила IKEA — большая ошибка. Поэтому мы решили сжечь всю мебель, которая была связана с иркутским лесом. Сейчас у нас подходит к концу последний этап возврата товара с рук. Нам уже вернули скандальную мебель все наши клиенты, кроме одной семьи из Великобритании. С ними у компании пока не удается договориться. Как только вернем последнюю детскую кроватку, приступим к ликвидации», — заявил генеральный директор IKEA Еспер Бродин.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.07 / Борющийся с онкологией сирота и блогер Максим Данилов опубликует книгу о своей жизни

07.02 / Китайский коридор

20.11 / В Крыму ответили на план Украины вернуть полуостров

01.01 / Чего России ждать от Джо Байдена в 2021 году

02.06 / Пескова спросили о судьбе Украины в случае отделения Донбасса

21.04 / Мнение: Навальный, к сожалению, не умрет…

04.11 / Александр Лукашенко и Дмитрий Песков торжественно откроют российско-белорусский форум «Усы дружбы»

12.08 / Российскую вакцину от COVID-19 в ближайшее время проверят на людях старше 60 лет

28.05 / Малышева посоветовала россиянам сделать три прививки перед отпуском

17.05 / Россиянин избил водителя скорой помощи

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика