Первый канал закрыл шоу Собчак

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28.07.2021, 19:24, Новости дня
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Шоу «Док-Ток» на Первом канале, ведущими которого были российский блогер Ксения Собчак и тележурналист Александр Гордон, будет закрыт в связи со стартом нового телевизионного сезона и созданием новых программ.

«Док-Ток» с самого начала показывало не те рейтинги, на которые рассчитывало руководство… Ксюша Собчак поднять их не смогла. Хотя ее приход на канал спустя несколько лет перерыва должен был стать резонансным», – информирует Sobesednik.ru со ссылкой на свои источники.

Издание связало плохие рейтинги программы с тем, что телеведущая, возможно, надоела зрителю. Эфирное время программы займет новое политическое шоу.

Ранее члены партии «Ветераны России» обратилась к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой возбудить уголовное дело в отношении телеведущей Ксении Собчак. Активисты уверены, что телеведущая агитирует за изменение государственных границ и якобы призывает вернуть Крым Украине. «Ветераны России» обратились к гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой уволить Собчак, которая ведет передачу «Док-ток». 



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