 

Россия призвала учитывать ядерное оружие Британии и Франции в переговорах по стратегической стабильности

28.07.2021, 19:24, Новости дня
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В новых переговорах по стратегической безопасности между Россией и США важно учитывать ядерный потенциал других ядерных держав, сообщил глава российской делегации, замглавы МИД Сергей Рябков.

Необходимо учитывать фактор ядерных потенциалов Британии и Франции, сообщил Рябков, передает РИА «Новости».

Ранее официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщил, что стороны в ходе переговоров по стратегической безопасности в Женеве обсудили новый формат контроля за ядерным оружием.

В российском МИД в преддверии консультаций подчеркивали, что делегации обсудят вопросы поддержания и укрепления стратегической стабильности, а также перспективы контроля над вооружениями. В Госдепе отметили, что такой диалог с Россией должен заложить фундамент для будущего режима контроля над вооружениями и мер по снижению рисков.



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