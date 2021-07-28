Байден рассказал о встрече с Тихановской
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден завил, что провел встречу с бывшей кандидаткой на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.
Глава американской администрации заявил, что принял Тихановскую в Белом доме, передает РИА «Новости».
Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».
До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.
Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.
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