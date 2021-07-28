Байден рассказал о встрече с Тихановской

Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден завил, что провел встречу с бывшей кандидаткой на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

Глава американской администрации заявил, что принял Тихановскую в Белом доме, передает РИА «Новости».

Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».

До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.