 

Байден рассказал о встрече с Тихановской

28.07.2021, 19:24, Новости дня
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Президент Соединенных Штатов Джозеф Байден завил, что провел встречу с бывшей кандидаткой на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской.

Глава американской администрации заявил, что принял Тихановскую в Белом доме, передает РИА «Новости».

Ранее Тихановская встречалась с советником президента США по нацбезопасности Джейком Салливаном. Глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс назвал ее «белорусским лидером».

До этого она виделась с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд. На встречу «заглядывал» и сам госсекретарь США Энтони Блинкен.

Источник сообщал, что Тихановская просила США о секторальных санкциях против Белоруссии, однако там заявили, что сами решат, какие санкции вводить.



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