 

Шахов: Новое повышение тарифов на электроэнергию приведет к стремительному увеличению долгов населения

28.07.2021, 19:04, Новости дня
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“Только в январе задолженность за электроэнергию выросла на 1,6 млрд грн. В общем за отопительный сезон долг населения за электроэнергию вырос в 1,6 раза (+2,8 млрд грн) – с 5 млрд грн до 7,8 млрд грн. Такое стремительное увеличение долгов означает прежде всего то, что тарифы не соответствуют фактическим доходам населения, а субсидии получают не все, кто в них нуждается”, – сказал политик.

Он отметил, что Кабмин не предупреждает население о том, каким будет новый тариф.

“Пока известны только формула и то, что цифра в платежках может вырасти в два раза. Тариф будет отличаться в зависимости от того, какой объем электроэнергии будет использовать потребитель в течение месяца. Чем меньше объем потребления, тем ниже тариф, чем больше – тем дороже. Максимальный тариф для потребителей электроэнергии (более 500 кВт-ч в месяц) может составлять 3,4 грн/кВт-час. Тарифов для других объемов потребления правительство пока на называет”, – подчеркнул Шахов.

В партии добавили, что необходимо до конца года оставить действующий тариф на электроэнергию для населения на уровне 1,68 грн/кВт-час, ввести действенный механизм реструктуризации долгов за коммунальные услуги среди бытовых потребителей, а повышение тарифов должно сопровождаться ростом субсидий.

“Иначе будет увеличиваться только задолженность за потребленную электроэнергию. Чем дороже электроэнергия, тем меньше украинцев могут себе позволить платить за нее”, – сказано в заявлении.

Контекст:

Кабинет Министров Украины на заседании 28 июля зафиксировал до 31 августа действующий тариф на электроэнергию на уровне 1,68 грн/кВт-час.

В конце 2020 года правительство отменило льготный тариф в 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час для бытовых потребителей. С 1 января 2021 года население платит за всю потребленную электроэнергию по единому тарифу.

До этого цены на электроэнергию для населения пересматривались в марте 2017 года, писал портал ExPro. Они составляли 0,9 грн/кВт-час на первые 100 кВт-час и 1,68 грн/кВт-час на остальной объем месячного потребления.

По мнению президента Украины Владимира Зеленского, для некоторых категорий цены должны быть ниже 1,68 грн/кВт-час.

По данным Министерства энергетики и угольной промышленности Украины, тариф для населения в декабре 2020 года не покрывал затраты на доставку электроэнергии от электростанций к конечным потребителям. Ежегодные дотации из-за заниженных тарифов на электроэнергию для населения достигли 65–70 млрд грн.

Идею украинского правительства приблизить бытовые тарифы на электроэнергию к рыночно обоснованному уровню поддержали секретариат Энергетического сообщества и Еврокомиссия. В отчете Еврокомиссии за I квартал 2021 года говорится, что цена на электроэнергию для населения в Украине в четыре – семь раз ниже, чем в Европе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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