Реальная зарплата в Украине за год выросла почти на 13% – Госстат

Об этом свидетельствуют данные Государственной службы статистики, опубликованные 28 июля.

По сравнению с маем 2021 года реальная зарплата выросла на 5,8%.

Размер средней зарплаты достиг 14 313 грн, что в 2,4 раза выше уровня минимальной зарплаты. В долларовом эквиваленте, по нынешнему курсу Нацбанка, это $532.

По наблюдению “Бабеля”, такого уровня средняя зарплата впервые достигла за историю независимости Украины – до этого она неуклонно росла с 1996-го по 2013 год, когда составляла в эквиваленте $411. После оккупации Россией Крыма и начала войны на Донбассе размер средней зарплаты в стране упал и в феврале 2015 года составлял 3455 грн (менее $200 по тогдашнему курсу).

“По сравнению с маем размер средней номинальной заработной платы увеличился на 6,0%, а за последние 12 месяцев (относительно июня 2020 года) – на 23,6%”, – уточнили в Госстате.

Скриншот: ukrstat.gov.ua

Самая высокая средняя зарплата у работников сферы информации и телекоммуникаций (26 197 грн), финансовой и страховой деятельности (22 691 грн), самая низкая – в сфере временного размещения и организации питания (8922 грн), а также в сфере производства одежды и изделий из кожи (9011 грн).

В региональном разрезе самая высокая средняя зарплата в Киеве – 20 455 грн, самая низкая – в Кировоградской области (11 497 грн).

Контекст:

С 1 января 2020 года минимальная зарплата в Украине повысилась на 13,2%, до 4723 грн. С 1 сентября она составляла 5 тыс. грн и повысилась до 6 тыс. грн с 1 января 2021 года.

В январе 2021 года, по данным Госстата, средняя зарплата составляла 12 337 грн, в феврале – 12 549 грн. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль прогнозирует, что к концу года средняя зарплата может вырасти до 14,5 тыс. грн.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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