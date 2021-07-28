Экономист Кухар заявил, что уволенный менеджмент НАК “Нафтогаз” продавал дешевый газ для населения Фирташу

“В марте этого года, когда стало ясно, что “европейскую” цену выше 300 долларов население “не потянет”, Зеленский спросил у [тогдашнего главы НАК Андрея] Коболева: “Что делать?”. И ответ был найден: “сбить” цену на внутреннем рынке с 10 грн до 7,40–7,80 грн за счет “местной добычи”, – написал Кухар.

Он отметил, что при этом компания Фирташа “Йе Энергия”, на которую приходится 70% поставок газа бытовым потребителям, заключила с “Нафтогазом” договор, согласно которому могла перепродавать купленный у НАК по низкой цене газ для населения бизнесу по рыночным ценам.

“Облгазы Фирташа”, которые контролируют на самом деле 70% поставок населению, получают 81% газа для него и… прогнозируемо 11% + от этого объема (который для них избыточен изначально) – продают на “коммерческом рынке”. То есть по 10 грн + промышленным предприятиям. Получается “суперприбыль” в проекте, который президент [Владимир] Зеленский придумал при помощи своих советников и одобрил лично. Льготная цена. В условиях безудержного роста мировых цен. Для населения… А получилось – для коммерческих клиентов Фирташа”, – объяснил Кухар.

https://www.facebook.com/kukhar.mikhailo/posts/4454837211207499

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