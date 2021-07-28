 

Европейская бизнес-ассоциация призвала Кабмин разработать механизм финансирования Нацплана по сокращению выбросов

28.07.2021, 19:04, Новости дня
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Авторы обращения проанализировали принятое 16 июля Верховной Радой постановление об имплементации Нацплана по выбросам.

Документ предусматривает сокращение выбросов диоксида серы, оксидов азота и твердых частиц (пыли), определение источников и инструментов финансирования экомодернизации, а также обновление плана и перечня установок, требующих модернизации или вывода из эксплуатации и другие меры.

“Принятое постановление – это не только напоминание об обязательствах Украины перед международным сообществом в части уменьшения промышленного загрязнения. Это своеобразный шаг навстречу энергетической независимости нашего государства, который особенно важен в свете последних изменений в отношении украинского энергетического будущего. В этом контексте, критически важным встает вопрос о разработке механизма финансирования осуществления мероприятий, предусмотренных НПСВ, без которых реализация экомодернизации энергетики будет сорвана”, – подчеркнули в ЕВА.

Контекст:

Национальный план по сокращению выбросов от ТЭС и ТЭЦ утвердили в 2017 году без экономического обоснования и расчетов, и сейчас правительство работает над поиском источников финансирования экомодернизации предприятий, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, писал “Главком”.

Введение национального плана, утвержденного в 2017 году, предусматривает внесение изменений в нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ теплосиловыми установками, номинальная мощность которых превышает 50 МВт. Всего в Украине насчитывается более 220 крупных сжигающих установок.

На заседании Кабинета Министров Украины 24 июля 2019 года было принято решение внести изменения в Национальный план по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, в частности перенести сроки по реализации экологических мер для тепловых электростанций.

В Украине пока нет путей для реализации Национального плана по сокращению выбросов от больших сжигающих установок, поэтому Кабмин принял решение скорректировать обязательства, чтобы формально не нарушать их, отмечал глава Всеукраинской энергетической ассамблеи, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков.

В “Укрэнерго” сообщали, что без корректировки условий Нацплана по сокращению выбросов в Украине возникнет острый дефицит электроэнергии, что может привести к необходимости ограничивать потребителей тока для обеспечения баланса в системе, писал “Обозреватель”.

“При этом компания “Донбассэнерго” предлагает отсрочить выполнение мероприятий НПСВ, ведь на сегодня отсутствует механизм финансирования экологической модернизации ТЭС, его надо разработать в условиях нового рынка электроэнергии”, – отмечал портал.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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