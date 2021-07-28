 

Доказано, что в атмосфере Ганимеда есть водяной пар

28.07.2021, 19:02, Новости дня
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Ранее ученые уже получали косвенные доказательства того, что на Ганимеде, спутнике Юпитера, может быть вода. Теперь это уже стало достоверным фактом.

Космический телескоп «Хаббл», пролетая мимо Ганимеда, провел анализ его атмосферы и обнаружил, что в составе смешанного газа есть водяной пар.

Ученые полагают, что вода попала в атмосферу спутника Юпитера в результате испарения с поверхности замерзшего льда пол лучами Солнца. Напомним, что наличие воды на любой планете рассматривается наукой как предпосылка для развития живых организмов. Таким образом, Ганимед попадает в сферу особого внимания астрономов, говорят ученые. Остается надеяться, что последующие исследования позволят сделать еще более потрясающие открытия.



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