В Китае представят новый кроссовер MG One

Китайская марка MG Cars представит на местном рынке новую модель кроссовера MG One.

Вместе с тем автомобиль презентуют перед широкой аудиторией уже 30 июля. Ранее появились сведения, что техника от компании MG One в дальнейшем будет поставляться в Великобританию и на европейский рынок. Известно, что кроссовер MG One построен на платформе Sigma. Под капотом применили единственный мотор на 1,5 литра с отдачей 181 л.с. Также сказано, что кроссовер имеет семиступенчатую роботизированную трансмиссию.

Во всех комплектациях применят передний привод. Напомним, также на китайском рынке доступны модели ZS и Pilot, которые пока не поставляют в остальные страны. Остальные данные о модели пока не сообщаются.