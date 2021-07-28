СМИ: После месячной комы МакSим начала контактировать с врачами

В СМИ появилась информация о том, что певица МакSим после месячной комы начала контактировать с врачами. Ранее ее директор Маргарита Соколова пояснила в микроблоге Instagram, что иногда артистка бывает в сознании, но ее сон медики еще регулируют по показаниям.

Представитель Марины Максимовой призвала не делать поспешных выводов по поводу окончательного выхода ее подопечной из медикаментозной комы. Состояние МакSим по-прежнему оценивают как сложное, но наблюдается положительная динамика. Это объясняется тяжелым и длительным течением болезни, поэтому организму для полного восстановления потребуется много сил. Маргарита Соколова призналась, что артистка нуждается в поддержке и молитвах поклонников. Врачи пока не дают каких-то однозначных прогнозов.

В середине июня МакSим подключили к ИВЛ, но сейчас уже перевели на ВИВЛ, который предназначен для вспомогательной вентиляции легких. Звезда еще сильно слаба, поэтому общается с окружающими с помощью жестов.