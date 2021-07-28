Китайские ученые представили оригинальную методику борьбы с размножением тараканов

Китайские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили некоторые особенности размножения одного из наиболее распространенных видов вредных домашних насекомых – тараканов. На основании полученных данных исследователи смогли найти способ, блокирующий размножение надоедливых представителей фауны.

В процессе исследования ученые, представляющие Северо-западный университет AEF (Китай), провели опыты с использованием обыкновенных рыжих тараканов Blatella germanica, в быту чаще называемых “прусаками”. Они выяснили, что поверхность хитинового экзоскелета насекомых покрыта слоем специальных воскоподобных выделений, в составе которых имеются молекулы 3,11-diMeC29. Данные компоненты, в большей степени характерные для самок, являются цепочками из 29 атомов углерода, и именно они, воздействуя на самцов, запускают процесс полового поведения. Примечательно, что у последних данные молекулы практически отсутствуют. Проанализировав вышеуказанную информацию, специалисты выдвинули предположение, что синтез 3,11-diMeC29 реализуется посредством удлиняющих углеродные цепочки ферментов – элонгаз. Таким образом, ученые, используя метод РНК-интерференции, смогли подавить один за другим гены, реализующие производство элонгаз. В итоге был идентифицирован белок BgElo 12, “отключение” которого прекращало производство 3,11-diMeC29, спровоцировав при этом полную непривлекательность самок тараканов для их “половых партнеров” и, как следствие, снижение уровня размножения насекомых до минимума.

Стоит отметить, что на втором этапе исследования эксперты также обнаружили факт регулирования синтеза элонгазы BgElo 12 за счет пары половых генов, ранее уже исследованных с привлечением мух-дрозофил. Данными генами являются Doublesex, работающий у самцов и подавляющий выработку нужной элонгазы, и Transformer, который блокирует работы первого и запускает синтез фермента. Нокаутировав Transformer, специалисты вновь получили непривлекательных тараканов-самок. Ученые предполагают, что понимание таких тонкостей механизма размножения тараканов откроет в ближайшей перспективе путь к разработке более эффективных и безопасных методов контроля над численностью насекомых без применения опасных ядовитых веществ. Результаты научной работы были опубликованы PLOS Biology.

Источник: naked-science.ru